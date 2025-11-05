UPDATE Ce mesaj are șeful NATO pentru români după ce s-au retras soldații SUA

UPDATE 18:24 Întâlnirea dintre Mark Rutte și Sorin Grindeanu s-a încheiat. Secretarul general al NATO și-a încheiat programul oficial pentru ziua de astăzi.

Mâine va fi prezent la Forumul NATO pentru Industrie.

UPDATE 17:51 Mark Rutte a ajuns în sala I. G. Duca, unde se întâlnește și cu Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

Înainte de a intra în sală, Mark Rutte a văzut un panou cu mai multe fotografii și a întrebat ce reprezintă. Sorin Grindeanu i-a răspuns că sunt foștii președinți ai Camerei Deputaților.

Dintre aceștia, Mark Rutte l-a recunoscut pe Marcel Ciolacu. „Este fostul prim-ministru?”, a întrebat secretarul general al NATO.

UPDATE Mark Rutte a ajuns la Parlament. Prima întâlnire de aici o are cu Mircea Abrudean, președintele Senatului. Mircea Abrudean i-a spus lui Mark Rutte că speră că nu este obosit după o zi plină. „Nu, nu, nu”, a fost răspunsul secretarului general al NATO.

UPDATE România este o țară sigură – aceasta este concluzia întrevederii președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

În cadrul întrevederii, s-au reafirmat angajamentele comune privind protejarea regiunii Mării Negre, un spațiu de importanță strategică pentru stabilitatea europeană și pentru securitatea rutelor comerciale. Secretarul General al NATO a subliniat că România este o țară sigură, protejată de Alianță și un partener de încredere în promovarea valorilor și principiilor euroatlantice.

„România este o țară sigură și protejată de NATO, iar mesajele Secretarului General Mark Rutte pe care acesta le transmite legat de siguranța și securitatea pe Flancul Estic sunt foarte clare. Comunicarea este extrem de importantă în tot ceea ce facem pentru a nu lăsa loc de interpretare. Alianța Tratatului Atlanticului de Nord este constant preocupată de protejarea Flancului Estic și de consolidarea Regiunii Mării Negre, care trebuie să fie un spațiu sigur pentru oameni, comerț și investiții”, a declarat președintele Senatului României.

UPDATE Șeful NATO a ajuns la Palatul Victoria, pentru întrevederea cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Bolojan a salutat inițiativele NATO, precum Santinela Estică, menite să sporească apărarea în fața amenințărilor rusești, și a reafirmat angajamentul României de a crește cheltuielile pentru apărare. În plus, s-a discutat despre sprijinul continuu pentru Ucraina și Republica Moldova, precum și despre revitalizarea industriei românești de apărare, cu un program de investiții care va fi prezentat Comisiei Europene până la finalul lunii noiembrie.

Secretarul general Mark Rutte a reasigurat partea română că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezența trupelor aliate, inițiativele de întărire a Flancului Estic, contribuie la protejarea României. La acestea se adaugă acordarea unei atenții sporite regiunii Mării Negre, din partea Alianței.

UPDATE Nicușor Dan și Mark Rutte, la declarația de presă comună:

Întrebare: Jurnalist: Ceea ce s-a întâmplat cu retragerea a sute de militari de pe teritoriul țării noastre a fost privit cu îngrijorare, și unii au considerat chiar că este o invitație pentru Rusia. De aceea, aș vrea să vă întreb cum a văzut NATO această schimbare. Și ați vorbit puțin mai devreme despre capacitățile militare care vor fi aduse – aș vrea să știu dacă, până în momentul de față, au fost state care s-au oferit pentru a suplini această retragere a unor americani de pe teritoriul României?

Mark Rutte: Ajustările la trupele NATO nu sunt ceva singular, s-a întâmplat mai mulți ani. Vedeți angajamentul președintelui Trump față de NATO și față de eforturile noastre comune. Am vorbit despre forțele terestre.

Nicușor Dan:Am mai răspuns în parte la această întrebare. Așa cum domnul Secretar General spune, programul Santinela Estului înseamnă, pe de-o parte, mai multe capabilități militare și, pe de altă parte, oameni atunci când este nevoie. Și avem un exemplu zilele astea – acest mare exercițiu militar care se desfășoară la Cincu și în localitățile din jur cu peste 5.000 de militari Aliați care exersează tipuri de răspunsuri la amenințări, tocmai pentru a descuraja.

Întrebare: Pentru că tocmai ați pomenit de Marea Neagră și de securitatea de la Marea Neagră, vedem în momentul de față în Polonia și în Statele Baltice o prezență sporită atât a trupelor Americane, cât și a Alianței Nord Atlantice. V-aș întreba, în primul rând, de ce în momentul de față este o prezență sporită în Polonia sau în Statele Baltice față de România, și dacă totuși considerați că s-a creat un dezechilibru între Bazinul Mării Negre, dar și Polonia, și, de asemenea, Statele Baltice.

Mark Rutte: Când este nevoie putem aduce sprijin suplimentar, inclusiv în România. Noi instruim aici peste a perfecționa peste 5.000 de militari, pentru a ca atunci când România este nevoie să aducem aici aceste trupe până la nivelul de a apăra României. Dacă aveți un atac de oriunde, tot NATO va veni să vă salveze.

Nicușor Dan: Nu există această împărțire între Nord și Sud nicăieri în planurile NATO, în strategiile NATO, în diferitele întâlniri, în programele NATO, cum este Santinela Estică, în programele Uniunii Europene, care sunt complementare, cum este așa-numitul zid împotriva dronelor sau drone wall. Deci această problemă, în opinia mea, nu există. Există o abordare comună cu privire la Flancul Estic, pentru că, pentru NATO și pentru Europa, amenințarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul Estic. După cum, dacă va exista o amenințare pe Flancul Sudic, vom avea un răspuns uniform pe Flancul Sudic al NATO.

Întrebare: Uniunea Europeană va face pași concreți pentru punerea în practică a acelei idei anunțate de Președinta Uniunii Europene, Ursula von der Leyen, acel zid antidronă, transformat între timp în scut antidronă, sau fiecare țară din Flancul Estic va trebui să se descurce pe cont propriu? În acest caz, ce va face România? Există un plan pentru România?

Mark Rutte: Lucrăm foarte strâns între NATO și UE. Suntem alianță defensivă, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice eventualitate.

Nicușor Dan: Dacă vă veți uita în documentul pe care Consiliul European l-a adoptat acum 10 zile, acum două săptămâni, acea așa-numită Foaie de parcurs în ceea ce privește Apărarea, veți vedea că la fiecare dintre programele de care vorbește, inclusiv acest program cu privire la drone, se spune explicit „în colaborare cu NATO”. Adică nu există o competiție între Uniunea Europeană și NATO, dimpotrivă, aceste programe sunt complementare, și ele sunt integrate în planul general de apărare al NATO. Și, ca orice componentă al acestui plan general de apărare al NATO, există sarcini pentru fiecare din țările membre și există chestiuni care sunt interoperabile și care sunt în coordonarea NATO.

Întrebare: Am doar câteva întrebări de follow-up la ce au întrebat colegii mei înainte. Chiar dacă nu există un impact concret, simbolic măcar, retragerea trupelor americane transmite un mesaj nedorit către Rusia într-un moment în care Putin crește atacurile hibride împotriva Alianței? Sunt alți Aliați care s-au angajat până acum să înlocuiască trupele retrase?

Mark Rutte: De multe nu mai reacționez la ședințele pe care le organizează. E plătit ca președinte al Rusiei și de asta organizează întâlniri.

Nicușor Dan: Ca să completez ce s-a spus deja. Așa cum s-a spus, și în Europa, și în România, prezența americană este mai puternică decât în 2020. Exercițiul militar care se desfășoară acum este o dovadă că ne coordonăm pentru mișcări mari de trupe militare, și Programul Santinela Estului exact asta vrea să facă, o apărare unitară pe Flancul de Est. Deci, nu există niciun fel de îngrijorare.

Întrebare: Care este ultima evaluare a NATO privind evoluția războiului hibrid din România? Ce sfat ați da, domnule Secretar General, României pentru a combate războiul hibrid, cu atât mai mult cu cât în țări din estul Europei și chiar în România sunt cetățeni care consideră că Putin ar fi un patriot?

Nicușor Dan: Hibrid înseamnă mai multe lucruri, înseamnă cyber, înseamnă, cum a spus domnul Secretar General, atacuri nerevendicate pe infrastructura critică, dumneavoastră v-ați referit la dezinformare. Este un fenomen relativ nou pentru țările membre NATO și pentru NATO. NATO are o strategie, de care am vorbit, și este evident că trebuie să colaborăm, să ne împărtășim experiențele față de această amenințare, care este relativ nouă.

***

După cum arăta o analiză a Cotidianul.ro vizita lui Mark Rutte la București nu este una determinată de retragerea unei părți din contingentul american din Romania, dar va sta sub semnul acestui anunț făcut de SUA. Forumul NATO-Industry este un eveniment care are loc la fiecare doi ani, începând din 2019, iar secretarul general NATO a participat de fiecare dată. Pe 5-6 noiembrie, Bucureștiul va fi prima capitală est-europeană care va găzdui evenimentul – în 2019, a avut loc la Washington, in 2021, la Roma și in 2023, la Stockholm.