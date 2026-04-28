Șefa POT a semnat moțiunea, dar cere ca PSD și AUR să-și asume guvernarea

Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, a anunțat că a semnat moțiunea de cenzură propusă de PSD și AUR pentru debarcarea premierului Ilie Bolojan. Actul a strâns 253 de semnături, conform șefului AUR George Simion, mai mult decât suficient pentru a trece teoretic și de parlament. Gavrilă vine însă cu o propunere pentru cele două mari partide: să-și asume guvernarea.

„Partidul POT a semnat moțiunea. Până la votul moțiunii, PSD și AUR să își asume guvernarea. Condiționările nu țin loc de neasumare”, a scris Anamaria Gavrilă scurt pe Facebook.

Într-o conferință de presă de la Parlament, George Simion a anunțat că 251 de parlamentari din AUR, PSD, POT, PACE, Uniți pentru România și neafiliați au semnat moțiunea de cenzură pentru a doborî guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan. Ulterior, acesta a rectificat numărul: 253 de semnături au fost strânse.

Simion a negat că există o alianță între PSD și partidul pe care îl conduce, spunând că votează punctual împreună cu diferite partide pe puncte specifice.

Un prim draft al textului moțiunii comune PSD-AUR-PACE, consultat de Cotidianul, îl acuză încă din titlu pe Ilie Bolojan de „distrugerea economiei”, „sărăcirea populației” și „vânzarea frauduloasă a averii statului”. Inițiatorii susțin că actualul Guvern ar fi ajuns să confunde reforma cu înstrăinarea activelor strategice prin listările propuse pentru companii de stat precum CEC Bank, Hidroelectrica sau Romgaz.

PSD și AUR acuză Executivul că ar pregăti o „operațiune opacă”, prin care pachete din companii strategice ar urma să fie transferate către investitori selectați, prin mecanisme precum plasamentele accelerate, la prețuri subevaluate. Inițiatorii vorbesc despre pierderi de miliarde de lei pentru stat și diminuarea controlului statului în sectoare-cheie, în special în energie.

Șeful AUR a negat azi posibilitatea de a guverna acum cu PSD. Întrebat de Cotidianul dacă nu va guverna niciodată cu PSD, George Simion a refuzat însă să excludă acest scenariu, dar a spus că o va face doar dacă AUR devine primul partid din Parlament. În 2024, la Prima TV, Simion a spus că își va da demisia din toate funcțiile publice dacă AUR va face alianțe cu PSD.

„Niciodată să nu spunem niciodată. Dumneavostră veți lua în buclă ce am spus. Suntem în plină lovitură de stat. Românii trebuie să știe că în ultimii 35 de ani au fost conduși de aceleași forțe politice. Am o datorie față de cei ce m-au votat să duc AUR la cârma României, ca prim partid. Obiectivele noastre: să dăm președinte, guvernare cu AUR pe primul loc.

Obiectivul e să ajungem la anticipate, nu știm dacă e marketing politic sau nu, dar se pare că USR și PNL declară că au aceleași intenții, cum au făcut și cu 300 de parlamentari. Avem o majoritate în Parlament care ne-ar permite să ajungem la anticipate, și la 300 de parlamentari. Pot fi atinse printr-un vot comun AUR-USR-PNL. Am tras concluzia din spusele lui ND că noi n-avem voie să facem nimic.”

Simion a sugerat repetat în discuția cu reporterul Cotidianul că și USR și PNL vor anticipate, deci AUR împreună cu aceste două partide ar putea iniția un scrutin anticipat.

„V-am spus suficient de clar că în respectiva afirmație, pe care o mențin, am setat niște criterii: președintele și primul partid din Coaliție, altfel guvernarea e exclusă. Nu sunt dispus mai departe să mă pronunț la viitoare Coaliții de guvernare. Se vor discuta după ce Bolojan nu mai e premier. Ceea ce spune ND, că nu va nominaliza premier propus de AUR, Grindeanu spune că nu va face guvern cu AUR, așa că nu pot să vă spun cum vor arăta următoare Coaliții.”

Întrebat de Cotidianul cu cine va guverna România după picarea lui Bolojan, Simion a cerut anticipate.

„Cu guvernul rezultat în urma unor alegeri libere și democratice. Am înțeles că există această voință și din partea USR și PNL (n.r. pentru anticipate). Nu vreau să guvernez cu USR și PNL, dar avem o majoritate care ne-ar permite să ajungem la anticipate.”