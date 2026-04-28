Simion, întrebat de Cotidianul, s-a răzgândit: Nu mai spune „niciodată” la un guvern cu PSD

Într-o conferință de presă de la Parlament, George Simion a anunțat că 251 de parlamentari din AUR, PSD, POT, PACE, Uniți pentru România și neafiliați au semnat moțiunea de cenzură pentru a doborî guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan. Ulterior, acesta a rectificat numărul: 253 de semnături au fost strânse.

Simion a negat că există o alianță între PSD și partidul pe care îl conduce, spunând că votează punctual împreună cu diferite partide pe puncte specifice.

Simion, întrebat de Cotidianul despre un guvern cu PSD: Niciodată să nu spui niciodată

Întrebat de Cotidianul dacă nu va guverna niciodată cu PSD, George Simion a refuzat să excludă acest scenariu, dar a spus că o va face doar dacă AUR devine primul partid din Parlament. În 2024, la Prima TV, Simion a spus că își va da demisia din toate funcțiile publice dacă AUR va face alianțe cu PSD.

„Niciodată să nu spunem niciodată. Dumneavostră veți lua în buclă ce am spus. Suntem în plină lovitură de stat. Românii trebuie să știe că în ultimii 35 de ani au fost conduși de aceleași forțe politice. Am o datorie față de cei ce m-au votat să duc AUR la cârma României, ca prim partid. Obiectivele noastre: să dăm președinte, guvernare cu AUR pe primul loc.

Obiectivul e să ajungem la anticipate, nu știm dacă e marketing politic sau nu, dar se pare că USR și PNL declară că au aceleași intenții, cum au făcut și cu 300 de parlamentari. Avem o majoritate în Parlament care ne-ar permite să ajungem la anticipate, și la 300 de parlamentari. Pot fi atinse printr-un vot comun AUR-USR-PNL. Am tras concluzia din spusele lui ND că noi n-avem voie să facem nimic.”

Simion a sugerat repetat în discuția cu reporterul Cotidianul că și USR și PNL vor anticipate, deci AUR împreună cu aceste două partide ar putea iniția un scrutin anticipat.

„V-am spus suficient de clar că în respectiva afirmație, pe care o mențin, am setat niște criterii: președintele și primul partid din Coaliție, altfel guvernarea e exclusă. Nu sunt dispus mai departe să mă pronunț la viitoare Coaliții de guvernare. Se vor discuta după ce Bolojan nu mai e premier. Ceea ce spune ND, că nu va nominaliza premier propus de AUR, Grindeanu spune că nu va face guvern cu AUR, așa că nu pot să vă spun cum vor arăta următoare Coaliții.”

Întrebat de Cotidianul cu cine va guverna România după picarea lui Bolojan, Simion a cerut anticipate.

„Cu guvernul rezultat în urma unor alegeri libere și democratice. Am înțeles că există această voință și din partea USR și PNL (n.r. pentru anticipate). Nu vreau să guvernez cu USR și PNL, dar avem o majoritate care ne-ar permite să ajungem la anticipate.”

Bătutul palmei cu PSD

George Simion a fost întrebat de ce și-a „încălcat cuvântul ca oameni” bătând palma cu Partidul Social Democrat. „A fost marketing politic când ați promis că nu veți bate palma cu PSD?”, a fost întrebat Simion.

„Am auzit această glumă. (…) Am văzut declarația mea din campania din 2024 în care am spus că nu vom face guvernare cu PSD. Nu mi-am înșelat alegătorii. Alegătorii noștri sunt în spatele nostru. În ultimele 24 de ore, circulă pe rețele un clip în care eu la Sebastian Zachmann spun că nu voi face o coaliție de guvernare cu PSD. Prin depunerea acestei moțiuni încearcă unii să acrediteze că s-au luat mirii. Nu trebuie să uite că la AUR e familia tradițională și n-au cum să se pupe mirele cu mirele. Ar fi bine ca cineva să se ducă către Bolojan, către USR, și să explice oamenilor că au compus o coaliție de guvernământ.

După lovitura de stat din 6 decembrie 2024, AUR are misiunea de a folosi toate pârghiile posibile și imposibile pentru a reveni la democrație. Moțiunea e un șah la cei care au capturat puterea. Obiectivul nostru principal e să revenim la democrație. A acuza AUR că a depus o moțiune, că a inițiat acest act, e o mojicie. Avem proprietatea termenilor, susțin total ce spun.”

Întrebat mai târziu în conferința de presă dacă își va da demisia în cazul în care AUR și PSD vor ajunge să guverneze împreună în viitor, George Simion a refuzat să răspundă direct.

Prezent la emisiunea Insider Politic de pe Prima TV în timpul campaniei electorale din 2024, George Simion a fost întrebat de Sebastian Zachmann dacă își va da demisia în cazul în care se ajunge la un guvern PSD-AUR. Atunci, dramatic, Simion a căutat camera pentru a promite că AUR nu va colabora cu PSD în mandatul său. Liberalul Mircea Fechet a postat acum pe Facebook clipul din emisiune.

„SZ: Păi și dacă intrați la guvernare cu PSD?

George Simion: Păi nu v-am zis că nu intrăm?

SZ: Dacă totuși intrați, vă dați demisia?

George Simion: Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu sistemul. Unde e camera unde trebuie s-o spun? George Simion nu bate palma cu PSD. George Simion nu face alianță cu PSD. George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat, să termine cu PSD-ul în România”, a spus Simion atunci la Prima TV.

„Avem o preocupare cu revenirea la democrație”

Liderul AUR a fost întrebat la conferința de presă dacă își va asuma o guvernare cu PSD în cazul în care guvernul Bolojan cade.

„Nu avem nicio coaliție cu PSD, avem o inițiativă la care au aderat 251 de parlamentari, depuse la birourile permanente. Nu sunt analist politic, sunt președintele primului partid în preferințele românilor. Nu pot comenta ce fac partidele, de ce PSD votează o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern.

Declarațiile PSD sunt că nu vor un guvern cu noi, precum Nicușor Dan declară, neconstituțional, că nu va accepta un premier AUR. Nu voi avansa formule de guvernare acum. În momentul în care am zis că ăsta este primul pas, m-am referit că al doilea pas îl vom aștepta după primul pas.

În fața alegătorilor, ne-am angajat să depunem această moțiune, nu să facem o coaliție. Avem o preocupare cu revenirea la democrație. Și azi CG a fost târât în fața instanțelor cu acuzații elucubrante. La fel, nu vehiculăm niciun nume de premier. Am avut alegeri anulate, avem dubii asupra corectitudinii alegerilor, trebuie să reprezentăm segmentul de populație care vrea democrație. M-aș hazarda dacă aș spune că facem Coaliție cu cineva.”