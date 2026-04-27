Grindeanu și Simion, „dragoste” cu năbădăi. Cum promiteau amândoi că n-o să-și dea vreodată mâna

Atât Sorin Grindeanu, șef al PSD, cât și George Simion, președinte AUR, au promis în trecut că nu va exista o cooperare între cele două formațiuni politice. Totuși, ura pentru Bolojan i-a adus atât de aproape încât George Simion nu exclude să ofere o variantă de guvern pentru România după debarcarea premierului liberal.

În 26 martie, după vizita lui Sorin Grindeanu la Bruxelles, PES, formațiunea politică europeană din care face parte PSD, anunța pe Facebook că social-democrații români exclud orice fel de alianță cu partidele suveraniste din România.

„Împreună, PES și PSD resping categoric orice alianță cu extrema dreaptă, angajându-se în schimb pentru un guvern stabil, pro-european, care respectă cu strictețe aceste principii democratice”, se încheia atunci postarea social-democraților europeni.

Declarația făcută atunci de liderii partidului, după vizita lui Sorin Grindeanu în capitala UE, este acum însă măcar parțial contrazisă de spusele lui Marian Neacșu. După anunțarea moțiunii de cenzură, Neacșu a lăsat ușa deschisă pentru o colaborare PSD-AUR.

„Orice drum începe cu primul pas”, a spus Neacșu în declarații de presă comune cu Petrișor Peiu, întrebat despre posibilitatea unui guvern format din primele două partide din Parlament.

Totuși, Sorin Grindeanu a exclus un viitor guvern cu AUR. Acesta încearcă să păstreze poziția partidului prezentată la Bruxelles.

„Vreau să fiu foarte clar. E un demers parlamentar, care are susținere dincolo de culoare politică și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, dar există un scop comun, de a vota această moțiune și a dărâma guvernul Bolojan. Nu există niciun acord politic post moțiune”, a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă poate garanta că PSD nu va guverna cu AUR, Sorin Grindeanu a precizat că „punctul de vedere al PSD nu s-a schimbat”.

„Sunt două opțiuni: ori suntem în opoziție, ori facem parte dintr-o coaliție așa cum am făcut, poate mai ajustată, și până acum. Am văzut și dorința președintelui, și o respectăm, că nu dorește majorități cu AUR și, de asemenea, nu dorește nici măcar un guvern minoritar susținut de AUR”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Simion se credea singurul suficient de tânăr să stingă lumina la PSD

Prezent la emisiunea Insider Politic de pe Prima TV în timpul campaniei electorale, George Simion a fost întrebat de Sebastian Zachmann dacă își va da demisia în cazul în care se ajunge la un guvern PSD-AUR. Atunci, dramatic, Simion a căutat camera pentru a promite că AUR nu va colabora cu PSD în mandatul său. Liberalul Mircea Fechet a postat acum pe Facebook clipul din emisiune.

„SZ: Păi și dacă intrați la guvernare cu PSD?

George Simion: Păi nu v-am zis că nu intrăm?

SZ: Dacă totuși intrați, vă dați demisia?

George Simion: Îmi dau demisia din toate funcțiile publice. George Simion nu bate palma cu sistemul. Unde e camera unde trebuie s-o spun? George Simion nu bate palma cu PSD. George Simion nu face alianță cu PSD. George Simion este singurul capabil, suficient de energic, de tânăr, de determinat, să termine cu PSD-ul în România”, a spus Simion atunci la Prima TV.

Liderul AUR, George Simion, a susținut o conferință de presă imediat după ce Petrișor Peiu și Marian Neacșu au anunțat o moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. Acesta a bătut de mai multe ori apropouri la un guvern PSD-AUR, așa cum a arătat „voința românilor”. Simion l-a atacat pe Nicușor Dan tocmai pentru că refuză un guvern între primele două partide parlamentare, dar vrea ca țara să fie condusă de partidul de pe locul 4, USR.

„România este condusă de partidul numărul 4. ND spune că partidele 1 și 2 nu pot guverna împreună. Trebuie respectat votul românilor. Dacă nu, trebuie să ajungem la alegeri.”

George Simion are ca obiectiv o guvernare care să asigure un scrutin „corect”.

„Orice guvernare care poate genera ulterior alegeri corecte este binevenită. Nu am avut alegeri corecte în 2025, ND nu și-a făcut datoria, nu a respectat obligațiile și nu a prezentat raportul privind anularea alegerilor. Nu pot interpreta afirmația lui că nu este de acord cu un guvern susținut de AUR decât ca o continuare a unei lovituri de stat.”

Întrebat dacă cei care dau jos un guvern sunt gata să-și asume responsabilitatea de a numi un executiv nou, Simion a spus că AUR e gata să intre la conducere, cu condiția ca Nicușor Dan să fie și el deschis.

„Ne asumăm, cu condiția ca și de la Palatul Cotroceni să fie înțelegere și să renunțe Nicușor Dan la retorica lui. Asta e dorința oricărui partid democratic: să guverneze.”

Liberalii vor guvernare PSD-AUR

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu și europarlamentarul Dan Motreanu, amândoi prezenți în delegația lui Bolojan la Palatul Cotroceni, au semnalat o „alianță” între primele două partide din parlament.

„Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

„Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării”, a scris europarlamentarul Dan Motreanu.