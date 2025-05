Semnale din America pentru prezidenţialele din România

Anna Paulina Luna, membră republicană a Camerei Reprezentanţilor din Congresul SUA, a transmis joi seară un mesaj de susținere pentru candidatul AUR George Simion, în care spune că el este „pro-America” și „pro-MAGA!”.

„Candidatul la președinția României George Simion este pro-America și pro-MAGA!”, a scris reprezentanta Partidului Republican, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X. Ea face referire la sloganul lui Donald Trump – „Make America Great Again”.

Romanian presidential candidate George Simion is pro-America, and pro-MAGA!

A vote for Simion is a vote for peace, strength, and sovereignty in Europe.

🇺🇸 🤝🏼 🇷🇴

— Anna Paulina Luna (@realannapaulina) May 15, 2025