Senzațional, un fost Balon de Aur din Europa are legături de familie cu România!

În anii `90 ai secolului trecut și până în 2009 unul dintre cei mai buni jucători europeni a fost mijlocașul ceh Pavel Nedved. Un jucător complet, tehnică, viteză, șut teribil, clarviziune în teren, a atins un nivel foarte ridicat ca valoare și performanțe. În 2003 el a fost declarat câștigătorul trofeului Balonul de Aur.

A fost o decizie discutabilă, pentru că au existat destule opinii care se îndreptau spre atacantul francez al lui Arsenal, Thierry Henry. Pavel Nedved este posibil să fi fost declarat învingător și ca urmare a faptului că jucase în acel an o finală de Champions League.

Fotbalul românesc s-a aflat foarte aproape de o clasare pe podiumul Balonul de Aur cu nouă ani mai înainte, când Gică Hagi a terminat pe locul 4. Mulți susțin că dacă România ar fi ajuns în seminfinale la CM 1994, din SUA, Hagi s-at fi bătut pentru trofeu sau ar fi fost pe locul 2.

Iată însă că Pavel Nedved însuși vine cu o dezvăluire absolut neașteptată, care ne implică și pe noi într-un fel în victoria sa la Balonul de Aur. Iată ce a declarat omul care a jucat în Serie A pentru Lazio și Juventus, cu ultimul club având cele mai mai bune performanțe:

Informația neștiută până acum a apărut pe contul de Tik-Tok al fostului portar al naționalei României în anii 90, Florin Prunea, aflat zilele acestea în Insulele Faroe, în calitate de observator al meciului din preliminariile CM 2026, contra Cehiei. Pavel Nedved este acum manager general al tuturor naționalelor Cehiei. Iată ce apare pe contul lui Prunea spus de Nedved și preluat de FANATIK.RO:

„Îi salut pe oamenii din România, iubesc România. Tatăl meu vitreg era din România. E o țară grozavă. Toate cele bune oamenilor din România”.