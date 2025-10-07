Seria A/ Echipa unui român implicată în trucarea unui rezultat 

Fotbalul italian este unul de talie mondială atât la nivelul echipei naționale cât și la cel al echipelor de club. Dar, din păcate, este și locul unde au avut loc, de-a lungul anilor, mai multe scandaluri de proporții, terminate cu sancțiuni extrem de dure, penalizări de puncte în clasament sau chiar retrogradări pentru încălcarea eticii sportive.

Și deși controalele și sancțiunile s-au înmulțit și, totodată, înăsprit, din păcate, atracția unor cluburi pentru obținerea unor câștiguri negre, rezultate din aranajarea rezultatelor sau alte componente ale ofertelor de pariuri, mai ale cele clandestine, nu poate fi reprimată.

Ultimul exemplu parvine foarte rapid chiar de la etapa din weekend-ul trecut din Serie A, unde planează serioase suspiciuni de aranjament pe pronostic final X la partidele Udinese – Cagliari și Lazio – Torino. Prima s-a terminat 1-1, cealaltă s-a încheiat 2-2. La Udinese, în poartă se află ca titular internaționalul român Răzvan Sava, jucător convocat și de această dată de selecționerul Mircea Lucescu pentru amicalul cu Moldova și oficialul cu Austria.

Canalul Maltatipsters a aruncat această informație, precizând că au fost foarte multe câștiguri pe pronostic X la cele două partide, la care s-a jucat fie individual, fie amândouă la un loc, pe sume importante de bani în weekendul precedent. Din păcate pentru clubul roman nu este prima dată când numele lui Lazio apare în scandalurile legate de pariurile ilegale.