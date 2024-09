Serialul „Las Fierbinți”. Dezvăluirea făcută de regizor

Cine sunt, de fapt, Firicel, Celentano și Aspirina? Firicel, Celentano și Aspirina, împreună cu întreaga echipă de personaje din serialul „ Firicel, Celentano și Aspirina, împreună cu întreaga echipă de personaje din serialul „ Las Fierbinți „, au reușit să atragă numeroși fani pe micul ecran, iar creatorul lor, Mimi Brănescu, le spune povestea completă, de la origini până în ziua de astăzi, în cel mai nou episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene”

Regizorul a mărturisit că, de fapt, celebrele personaje există în realitate și că sursă de inspirație i-a fost copilăria, ani din viață petrecuți pe ulițele din Lehliu, județul Călărași.

„Nu am vrut să râd de ei (n.r. de personajele din realitate care l-au inspirat) am îmbunătățit personajele din serial. Am încercat să-i „salvez”, de fapt, am încercat să-i înțeleg de ce făceau ce făceau, de ce erau așa. Nu este asemănarea 100%. Sunt lucruri plecate de acolo, dar încercam să înțeleg de ce un sătean se îmbăta seară de seară. Spre exemplu, Celentano de la mine din sat nu e cel din serial. Ăla nici nu bea, nu e un bețivan. Bea și el ca toți oamenii, dar m-am gândit că ar merge așa. Dorel nu făcea parte din gașca noastră, dar Dorel este peste tot. La două sate este câte un Dorel”, a spus Mimi Brănescu la „Altceva cu Adrian Artene”.