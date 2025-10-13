La scurt timp după ce președintele Trump a început să discute despre posibilitatea trimiterii în Ucraina a unor rachete Tomahawk, Financial Times scrie că SUA au fost implicate în loviturile ucrainene cu drone asupra rețelei electrice din Rusia, ”pentru a slăbi economia lui Putin și a-l aduce la masa negocierilor”.

„Ca să fiu sincer, s-ar putea să vorbesc cu Rusia despre Tomahawk. Vor oare să vadă aceste rachete venind spre ei? Mă îndoiesc. S-ar putea să vorbesc cu Rusia despre asta, cu toate sinceritatea. I-am spus asta președintelui Zelenski, pentru că Tomahawk este un nou nivel al agresiunii. Aș putea să-i spun lui Putin «Uite, dacă războiul acesta nu se va încheia, voi trimite niște Tomahawk în Ucraina». Este o armă incredibilă, foarte ofensivă și, sincer, cred că Rusia nu are nevoie de așa ceva. Aș putea să le spun că, dacă războiul nu se încheie, am putea să-l încheiem noi. Poate vom reuși, poate nu. Dar cred că vom reuși”, a spus Trump, într-o declarație care a mai redus vocea celor care îl criticau că încearcă să facă prea multe concesii pentru a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor.

Iar apoi, Financial Times, citând surse anonime, scrie: ”Serviciile secrete americane ajută Kievul să stabilească planificarea rutelor, altitudinea, momentul și deciziile privind misiunile, permițând dronelor de atac unidirecționale cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei să evite apărarea aeriană rusă, au declarat oficialii familiarizați cu situația. Trei persoane familiarizate cu operațiunea au declarat că Washingtonul a fost implicat îndeaproape în toate etapele de planificare. Un oficial american a declarat că Ucraina a selectat țintele pentru atacuri cu rază lungă de acțiune, iar Washingtonul a furnizat apoi informații despre vulnerabilitățile țintelor”.

Alte articole recente din presa occidentală solicită intervenții mai ferme ale Vestului, relatând, pe de altă parte, despre discuțiile dintre aliații europeni pentriu o intervenție aeriana menită să ajute Ucraina. ”O opțiune propusă de un grup de politicieni și militari occidentali este să se creeze un scut de apărare aeriană deasupra Ucrainei de Vest, care să doboare rachetele și dronele Rusiei, cu opțiunea ca acest scut – o zonă de interdicție aeriană – să fie extins deasupra Kievului”, scrie The Telegraph, sub titlul ”Cum Europa îi poate da riposta lui Putin, fără să provoace Al Treilea Război Mondial”.

Numai că, la finalul săptămânii trecute, șeful unității de elita a serviciului de inforamții al armatei ucrainene spunea că al Treilea Război Mondial va începe în 2028. ”Al Treilea Război Mondial nu este departe. În cercurile militare înalte din Marea Britanie se estimează că va începe în 2028. Toată Europa de Est va fi în flăcări. Polonia și țările baltice vor trebui să înfrunte faptul că au fost avertizate în acest sens de Ucraina. Rusia nu se va opri”, a spus Denis Yaroslavski, citat de presa ucraineană. O declarație care, în lumina articolelor publicate recent, pare să sune a profeție autoîmplinită.

Pe de altă parte, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko nu este alarmat de declarațiile lui Donald Trump. ”Cred că trebuie să ne păstrăm calmul. Prietenul nostru Trump are o anumită tactică și mi se pare că uneori aplică această tactică cu autorităților și personalitățile relevante. Este că este agresiv, iar apoi se dă la o parte. Nu trebuie să interpretăm lucrurile ca și cum mâine ar începe să zboare aceste rachete Tomahawk”.