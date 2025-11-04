Sfârșit tragic pentru o româncă, medic cardiolog, în Franța. Principalul suspect, fiul ei

Tragedia a ajuns la urechile oamenilor după ce aceasta nu s-a prezentat la serviciu. Colegii au anunțat poliția, iar pompierii au ajuns și ei fiind alertați din cauza mirosului puternic de benzină.

Este cu atât mai trist cu cât victima, o româncă, pe numele ei Simona Boilă, ar fi fost, potrivit autorităților, victima unei crime.

Principalul suspect este chiar fiul acesteia, un tânăr de 22 de ani, care în acest moment este dat în urmărire de poliție.

Doctorița avea 56 de ani și a fost găsită carbonizată joia trecută, în casa din Molsheim.

Trupul acesteia a fost dus la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg pentru autopsie.

Laurent Furst, primarul localității, a deplâns moartea femeii

”O cunoșteam atât în calitate de primar, cât și ca pacient. Era o femeie extrem de plăcută și binevoitoare, care își îngrijea cu devotament pacienții. Dispariția ei tragică va lăsa un gol mare în orașul nostru”, a declarat luni primarul Laurent Furst, citat de presa franceză.

Absolventă a Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, cu specializare în cardiologie și boli vasculare, Simona Boilă se stabilise în Franța la sfârșitul anilor 2000, împreună cu fiul său, Andrei.

Profesa în Molsheim, unde își deschisese un cabinet și unde lucra alături de un alt medic român.

Dr. Simona Boilă se născuse la Cluj-Napoca, în 1969, era divorțată de soțul ei, mort ulterior.