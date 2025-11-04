Sfârșit tragic pentru o româncă, medic cardiolog, în Franța. Principalul suspect, fiul ei

Absolventă a Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, cu specializare în cardiologie și boli vasculare, Simona Boilă se stabilise în Franța la sfârșitul anilor 2000

De L.V.
Sfârșit tragic pentru o româncă, medic cardiolog, în Franța. Principalul suspect, fiul ei

Absolventă a Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, cu specializare în cardiologie și boli vasculare, Simona Boilă se stabilise în Franța la sfârșitul anilor 2000

Micuța localitate din Franța Molsheim a fost zguduită la aflarea teribilei vești că o femeie, medic cardiolog, a fost găsită carbonizată în propria casă.

Tragedia a ajuns la urechile oamenilor după ce aceasta nu s-a prezentat la serviciu. Colegii au anunțat poliția, iar pompierii au ajuns și ei fiind alertați din cauza mirosului puternic de benzină.

Este cu atât mai trist cu cât victima, o româncă, pe numele ei Simona Boilă,  ar fi fost, potrivit autorităților, victima unei crime.

Principalul suspect este chiar fiul acesteia, un tânăr de 22 de ani, care în acest moment este dat în urmărire de poliție.

Doctorița avea 56 de ani și a fost găsită carbonizată joia trecută, în casa din Molsheim.

Trupul acesteia a fost dus la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg pentru autopsie.

Laurent Furst, primarul localității, a deplâns moartea femeii

”O cunoșteam atât în calitate de primar, cât și ca pacient. Era o femeie extrem de plăcută și binevoitoare, care își îngrijea cu devotament pacienții. Dispariția ei tragică va lăsa un gol mare în orașul nostru”, a declarat luni primarul Laurent Furst, citat de presa franceză.

Absolventă a Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, cu specializare în cardiologie și boli vasculare, Simona Boilă se stabilise în Franța la sfârșitul anilor 2000, împreună cu fiul său, Andrei.

Profesa în Molsheim, unde își deschisese un cabinet și unde lucra alături de un alt medic român.

Dr. Simona Boilă se născuse la Cluj-Napoca, în 1969, era divorțată de soțul ei, mort ulterior.

 

 

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro