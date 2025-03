Sfat de la Georgescu: Cum să ceri o mărire de salariu

Dacă vrei o mărire de salariu sau bonus, spune-i CEO-ului tău că ai un proiect care va mări EBITDA, afirmă Radu Georgescu. Economistul a explicat într-o postare pe pagina sa de Facebook ce este EBITDA.

”EBITDA este unul dintre cei mai importanti indicatori financiari

Poate cel mai important

Sa incepem

1 Ce este EBITDA?

EBITDA vine de la earnings before interest, taxes, depreciation, and amortisation

EBITDA reprezinta profitul operational al unei companii

Dupa cum ii spune si numele, in EBITDA nu intra cheltuielile cu amortizarea, dobanzile si taxele

2 Valoarea unei companii este data de EBITDA, nu de profitul net

Valoarea unei companii se calculeaza ca multiplu de EBITDA.

Multiplul variaza ( in functie de industrie si companie) intre 5-15 EBITDA anuala

Investitorii sunt interesati de cashul generat de companie

Iar EBITDA este indicatorul care arata cat cash produce o firma

3 Directorii generali ( CEO) sunt foarte interesati de EBITDA

Pentru un CEO, EBITDA este un indicator financiar foarte important

Mai important decat profitul net

Toti CEO sunt evaluati in functie de EBITDA

Ei primesc bonus in functie de acest indicator

Profitul net nu este foarte relevant pentru un CEO deoarece profitul net este influentat de ajustari contabile ( amortizare) si de modul de finantare a companiei

4 Cum se calculeaza EBITDA?

EBITDA = Venituri – cheltuieli directe (COGS) – cheltuieli operationale ( OPEX)

5 Care este EBITDA pentru compania ta?

Daca vrei sa vezi evolutia EBITDA pentru compania ta poti sa folosesti aplicatia

https://maxfin.ro/#/home

Vei vedea EBITDA pe total companie si pe centre de cost”,