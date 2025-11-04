SIR David. Beckham a primit titlul de cavaler

Începând de astăzi, Beckham devine Sir David

De Florin Toader
SIR David. Beckham a primit titlul de cavaler

Începând de astăzi, Beckham devine Sir David

David Beckham a primit titlul de cavaler pentru servicii aduse sportului și acte de caritate. Regele Charles a fost cel care i-a conferit acest titlu, într-o ceremonie desfășurată la Castelul Windsor.

David Beckham a câștigat 25 de trofee, a adunat 115 convocări la naționala Angliei și a participat la cinci turnee finale de campionate europene sau mondiale. A existat, totuși, o medalie care l-a ocolit de-a lungul celor 21 de ani de carieră și dincolo de ei. În cele din urmă, însă, Regele Charles, i-a conferit titlul de cavaler.

Beckham a purtat un costum special croit pentru această ocazie, de către propria soție, Victoria.

La ceremonie, cu excepția soției, au participat și părinții fostului fotbalist, Ted și Sandra.

Pe lângă cariera fotbalistică remarcabilă, David Beckham a susținut și un număr de activități caritabile, precum acela de ambasador pentru organizația umanitară Unicef, din 2005.

Anul trecut, Sir David Beckham s-a declarat un ”mare regalist”, cu ocazia numirii ca ambasador al King’s Foundation.

Beckham a mărturisit că soția sa, Victoria, a izbucnit în lacrimi când a aflat că soțul său a fost abordat de rege pentru a-i propune funcția de ambasador al fundației sale.

„Ea știe că bunicii mei ar fi fost mândri că am jucat un rol atât de important în familia regală și în organizațiile caritabile pe care le-au avut.”, a spus Beckham.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro