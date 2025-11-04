SIR David. Beckham a primit titlul de cavaler

David Beckham a câștigat 25 de trofee, a adunat 115 convocări la naționala Angliei și a participat la cinci turnee finale de campionate europene sau mondiale. A existat, totuși, o medalie care l-a ocolit de-a lungul celor 21 de ani de carieră și dincolo de ei. În cele din urmă, însă, Regele Charles, i-a conferit titlul de cavaler.

Beckham a purtat un costum special croit pentru această ocazie, de către propria soție, Victoria.

La ceremonie, cu excepția soției, au participat și părinții fostului fotbalist, Ted și Sandra.

Pe lângă cariera fotbalistică remarcabilă, David Beckham a susținut și un număr de activități caritabile, precum acela de ambasador pentru organizația umanitară Unicef, din 2005.

Anul trecut, Sir David Beckham s-a declarat un ”mare regalist”, cu ocazia numirii ca ambasador al King’s Foundation.

Beckham a mărturisit că soția sa, Victoria, a izbucnit în lacrimi când a aflat că soțul său a fost abordat de rege pentru a-i propune funcția de ambasador al fundației sale.

„Ea știe că bunicii mei ar fi fost mândri că am jucat un rol atât de important în familia regală și în organizațiile caritabile pe care le-au avut.”, a spus Beckham.