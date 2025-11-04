Drumul de la scenă la podium nu a fost însă ușor. Documentarul „Victoria Beckham”, lansat recent pe Netflix, arată o femeie care a trecut prin etape de glorie, critică, nesiguranță și reinventare. De la fata timidă din Hertfordshire, la popstar global și apoi femeie de afaceri sigură pe ea, povestea Victoriei Beckham este despre ambiție și despre nevoia de a fi luată în serios.

De la fata timidă la „Posh Spice”

Victoria Adams, născută în Hertfordshire – un comitat din sud-estul Angliei, la nord de Londra, era o tânără pasionată de dans și teatru, dar adesea marginalizată. Dorința de a fi acceptată și iubită a fost motorul care a împins-o să muncească neobosit.

„Am fost tachinată, eram ciudată, nu eram deloc sociabilă – pur și simplu nu mă potriveam deloc. Dar când ești pe scenă, pentru acel moment ești altcineva… Îmi doream cu disperare să fiu plăcută”, spune ea în documentarul de pe Netflix.

Când a dat audiție pentru Spice Girls, la 19 ani, Victoria a ales o melodie neașteptată: „Mein Herr” din musicalul Cabaret. Curând, alături de Emma, Mel B, Mel C și Geri, avea să devină parte din cea mai cunoscută trupă feminină din lume.

Spice Girls a reușit să depășească bariele muzicii și a devenit creatorul unei generații de femei sigure pe ele. Iar Victoria, cu stilul ei elegant și rezervat, a adus în grup nota de rafinament care avea să-i definească imaginea pentru totdeauna.

De la „girl power” la „fashion power”

După destrămarea trupei, Victoria s-a confruntat cu o problemă pe care o au mulți artiști: cum să-ți păstrezi relevanța? În anii 2000, era adesea descrisă de tabloide drept „soția lui David Beckham” sau „WAG”, un termen folosit pentru soțiile și iubitele sportivilor. Imaginea ei era mai degrabă de vedetă prin asociere decât de profesionistă.

„Îmi amintesc că mi-am spus: dacă voi mai avea vreodată o șansă, nu o voi pierde”, spune ea în documentar.

Momentul decisiv a venit când a decis să intre în modă. La început, industria a privit-o cu scepticism. Donatella Versace, Anna Wintour sau Tom Ford recunosc că nu au luat-o în serios. Însă Victoria a demonstrat că nu era doar o soție de fotbalist sau o ex-celebritate cu bani și gusturi scumpe – era o femeie care muncea, care învăța, care își construia un brand pas cu pas. Roland Mouret, designerul care i-a fost mentor, spune că a încurajat-o să „omoare WAG-ul” și să fie ea însăși.

„Dacă vrei să fii în industrie, trebuie să fii tu însăți. Trebuie să fii Victoria”, îi spunea el, potrivit Tudum by Netflix.

Începuturile în modă

Dacă la început de carieră Victoria Beckham era imaginea extravaganței, intrarea în modă i-a adus o altfel de față. A devenit o versiune mai simplă, mai elegantă și minimalistă. Brandul Victoria Beckham a devenit treptat sinonim cu o luxul discret. Vedete ca Zendaya, Nicole Kidman sau Prințesa de Wales se numără printre femeile care îi poartă creațiile. Chiar și Anna Wintour, editorul Vogue, recunoaște:

„Victoria a fost una dintre cele care ne-au făcut să ne răzgândim. Era clar că avea o viziune.”

Totuși, nici perioada de tranziție către fashion nu a fost lipsită de piedici. Firma ei era aproape de faliment în 2016, având pierderi de milioane de dolari. Cu ajutorul soțului și al investitorilor, a reușit să redreseze afacerea.

Victoria de ieri vs. Victoria de azi

În anii ’90, „Posh Spice” era sinonimă cu glamourul superficial – rochii mulate, platforme înalte și o atitudine mereu serioasă. Însă dincolo de această imagine strălucitoare se ascundea o realitate dificilă: luptele cu tulburările de alimentație. În documentarul de pe Netflix, ea vorbește deschis despre tulburarea de alimentație pe care a dezvoltat-o, provocată în mare parte de standardele extrem de stricte ale școlii de dans și de presiunea constantă a tabloidelor. În acea perioadă, presa a folosit diverse porecle – de la „Porky Posh” la „Skinny Posh” – care au accentuat nesiguranțele ei și au contribuit la dezvoltarea unei relații toxice cu propria imagine.

Ceea ce nu s-a schimbat este perfecționismul. De la fata timidă care se considera „morocănoasă”, Victoria a devenit o femeie care știe exact ce vrea. A construit o afacere, o familie și o Victoria autentică.

„Am fost în industria modei aproape două decenii. Am făcut parte din Spice Girls timp de patru ani – și am fost atât de definită de acea perioadă de patru ani din viața mea. O perioadă de care sunt foarte mândră, dar cu care am tot luptat împotriva prejudecăților. Simt că abia acum brandul meu se află într-un loc în care vorbind despre trecutul meu nu va afecta brandul pe care l-am construit”, a mai spus ea pentru gulftoday.ae.

Documentarul „Victoria Beckham” de pe Netflix

Documentarul lansat pe Netflix la începutul lunii octombrie (9 octombrie), oferă o privire sinceră asupra transformării uneia dintre cele mai cunoscute femei din lume – de la „Posh Spice” la designer de top. Realizat în trei episoade, seria este regizată de Nadia Hallgren, cea care a semnat și documentarul „Becoming” despre Michelle Obama, și este produs de Studio 99, compania fondată de David Beckham.

Seria explorează evoluția Victoriei de-a lungul a trei decenii, de la perioada Spice Girls până la ascensiunea sa în industria modei. Povestea culminează cu un moment definitoriu: pregătirile pentru defilarea brandului Victoria Beckham la Paris Fashion Week, un eveniment considerat apogeul carierei sale ca designer.

Documentarul atinge teme sensibile, precum presiunea asupra imaginii corporale, tulburările de alimentație și dificultatea de a fi luată în serios într-o industrie dominată de prejudecăți. Victoria vorbește deschis despre perioada în care era criticată pentru aspectul fizic și despre modul în care a învățat să-și regăsească încrederea.

În cadrul seriei apar membri ai familiei, designeri de renume și figuri importante din modă.