Procesul lui Maduro de la New York, programat pentru 1 iunie 2027

Termenul a fost stabilit în urma unei audieri preliminare care s-a desfășurat la o instanță federală din Manhattan.

Mihai Dima
Procesul lui Maduro de la New York, programat pentru 1 iunie 2027

Termenul a fost stabilit în urma unei audieri preliminare care s-a desfășurat la o instanță federală din Manhattan.


Președintele Venezuelei Nicolas Maduro este acuzat de trafic de droguri. El a fost capturat la Caracas de autoritățile americane la începutul acestui an.

De la momentul capturării sale, Nicolas Maduro a fost plasat în detenție, într-o închisoare din Brooklyn.

În vârstă de 63 de ani, fostul șef de stat se confruntă cu patru capete de acuzare, printre care și narcoterorism.

La rândul său, soția lui Maduro, Cilia Flores (69 de ani) este vizată de trei capete de acuzare. Atât Nicolas Maduro, cât și soția sa, resping acuzațiile care le sunt aduse.

Maduro, judecat la 1 iunie 2027

Anunțul privind stabilirea termenului de judecată pentru Nicolas Maduro vine după ce SUA au acceptat ca Venezuela să plătească pentru cheltuielile de judecată.

Este o măsură pe care administrația americană o blocase, invocând sancțiunile internaționale impuse Venezuelei.

Nicolas Maduro, „prizonier de război”

În timpul primelor sale reprezentări în fața judecătorilor din New York, Nicolas Maduro s-a autointitulat „prizonier de război”.

Capturarea sa a impus o amplă operațiune militară, în care au fost implicate 150 de avioane și elicoptere americane, dar și trupe terestre.

Pe lângă acuzațiile penale, familiile a cinci tineri uciși în Venezuela au intentat un proces civil împotriva lui Nicolas Maduro.

Aceștia îl acuză de faptul că a ordonat execuțiile tinerilor printr-un mecanism mai amplu de violență, beneficiind de susținerea statului.

După înlăturarea lui Maduro, la conducerea țării a fost numită Delcy Rodriguez. Aceasta guvernează sub presiunea Washingtonului, dar precizează că ține controlul statului bogat în petrol.

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1 comentariu

  1. Daca Putin il rapea pe Zelensky ce ar fi spus presa libera si independenta?
    Traim un dresaj cu foarte multe victime.

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