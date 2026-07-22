Procesul lui Maduro de la New York, programat pentru 1 iunie 2027

De la momentul capturării sale, Nicolas Maduro a fost plasat în detenție, într-o închisoare din Brooklyn.

În vârstă de 63 de ani, fostul șef de stat se confruntă cu patru capete de acuzare, printre care și narcoterorism.

La rândul său, soția lui Maduro, Cilia Flores (69 de ani) este vizată de trei capete de acuzare. Atât Nicolas Maduro, cât și soția sa, resping acuzațiile care le sunt aduse.

Maduro, judecat la 1 iunie 2027

Anunțul privind stabilirea termenului de judecată pentru Nicolas Maduro vine după ce SUA au acceptat ca Venezuela să plătească pentru cheltuielile de judecată.

Este o măsură pe care administrația americană o blocase, invocând sancțiunile internaționale impuse Venezuelei.

Nicolas Maduro, „prizonier de război”

În timpul primelor sale reprezentări în fața judecătorilor din New York, Nicolas Maduro s-a autointitulat „prizonier de război”.

Capturarea sa a impus o amplă operațiune militară, în care au fost implicate 150 de avioane și elicoptere americane, dar și trupe terestre.

Pe lângă acuzațiile penale, familiile a cinci tineri uciși în Venezuela au intentat un proces civil împotriva lui Nicolas Maduro.

Aceștia îl acuză de faptul că a ordonat execuțiile tinerilor printr-un mecanism mai amplu de violență, beneficiind de susținerea statului.

După înlăturarea lui Maduro, la conducerea țării a fost numită Delcy Rodriguez. Aceasta guvernează sub presiunea Washingtonului, dar precizează că ține controlul statului bogat în petrol.