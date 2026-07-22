Traian Băsescu, avertisment pentru Nicușor Dan că nu respectă Constituția

Cele două soluții pe care Traian Băsescu le-a descris sunt prevăzute în Constituție. Pe cale de consecință, fostul șef al statului îi recomandă lui Nicușor Dan să respecte Constituția.

„Nu trebuie decât să fie aplicată Constituţia. Adică, domnul preşedinte să nu mai tergiverseze a doua desemnare de candidat la funcţia de prim-ministru, un candidat care să meargă cu Cabinetul şi programul în Parlament. Dacă trece, foarte bine, ţara are guvern, dacă nu, se deschide şi o altă posibilitate de a regla situaţia politică: adică alegerile anticipate” a declarat Traian Băsescu.

Traian Băsescu, despre ideea anticipatelor

Băsescu a explicat faptul că o nouă respingere de către Parlament a unui nou premier desemnat nu impune organizarea anticipatelor.

„Este o opţiune pe care o are preşedintele, dar o opţiune care crează presiune asupra parlamentarilor să voteze responsabil când e vorba despre formarea unui nou guvern. Preşedintele poate să meargă pe urmă şi cu a treia, şi cu a patra propunere de prim-ministru. Nu-l obligă nimeni să dea curs procedurii de alegeri anticipate după cea de-a doua cădere în Parlamen” a mai spus Traian Băsescu.

Nicușor Dan, „în afara Constituției”

Mai mult, fostul șef al statului consideră că actualul președinte este „în afara Constituției”.

„Este mai sănătos să-ţi asumi o soluţie dată de Constituţie, decât una de genul celor asumate de domnul preşedinte: să ceară partidelor să-i dea o nominalizare care sigur face cvorumul de trecere în Parlament, adică 233 de voturi. Nu-i poate garanta nimeni înainte de vot cele 233 de voturi. Numărul de voturi este determinat de votul din Parlament, în rest, politic, să-i spui preşedintelui: «Da, vă garantez că am 233 de voturi»…Chiar domnia sa a văzut ce înseamnă o asigurare politică” a mai spus Traian Băsescu.

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut până acum două desemnări de premier – Eugen Tomac şi Adrian Veştea, dar doar Givernul Veştea a ajuns la vot în Parlament, dar nu a întrunit numărul de voturi necesare.