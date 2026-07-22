Bogdan Aurescu: România are nevoie de profesioniști, nu de oameni preocupați de propria imagine

„Nu vă alegeți modelele după numărul de follow-eri pe rețele sociale”.

Redactia Cotidianul - redactor
Bogdan Aurescu: România are nevoie de profesioniști, nu de oameni preocupați de propria imagine

Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe

„Nu vă alegeți modelele după numărul de follow-eri pe rețele sociale”.

Fostul ministru de Externe Bogdan Aurescu a afirmat, în discursul susținut la ceremonia de absolvire a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, că România are tendința de a se subestima. El a invocat victoria de la Haga privind delimitarea maritimă din Marea Neagră drept exemplu că rezultatele pot fi obținute prin competență și perseverență, deși mulți nu dădeau nicio șansă acestei reușite.

Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe și, în prezent, judecător la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, le-a transmis absolvenților UMFST Târgu Mureș că una dintre cele mai mari greșeli ale societății românești este tendința de a porni de la premisa că nu poate reuși în competițiile importante.

„Din păcate, avem uneori un reflex ce derivă poate din „fatalismul mioritic” – care e tare păgubos și ne-a adus doar dezavantaje. Să credem că orice am face nu vom avea câștig de cauză, că „vom muri cu dreptatea în mână”. Când lucram la Delimitarea maritimă în Marea Neagră, mulți spuneau că România nu are șanse. Că e imposibil. Că suntem prea mici pentru o asemenea miză. Am demonstrat contrariul. Am obținut una dintre cele mai importante victorii din istoria modernă a României”, a declarat Aurescu.

Aurescu: Nu vă alegeți modelele după numărul de follow-eri pe rețele sociale

Fostul șef al diplomației a făcut referire la procesul câștigat de România la Curtea Internațională de Justiție în 2009 privind delimitarea platoului continental din Marea Neagră, despre care a spus că a fost rezultatul unor ani de pregătire și muncă în echipă.

„Mulți își amintesc că România a câștigat, dar mai puțini știu ce a presupus acel succes: ani întregi de pregătire, analiză juridică, muncă în echipă. Victoria de la Haga nu a fost rezultatul unui moment conjunctural. A fost rezultatul unei munci susținute și riguroase, desfășurate ani la rând”, a afirmat acesta.

Bogdan Aurescu a mai spus că „România are nevoie de profesioniști mai mult decât are nevoie de oameni preocupați de propria imagine”.

„Prea des suntem tentați să confundăm notorietatea cu valoarea, vizibilitatea cu competența și succesul de moment cu performanța adevărată. Nu vă alegeți modelele după numărul de follow-eri pe rețele sociale. Alegeți-le după ceea ce au construit, după ce au lăsat în urmă și după cum au schimbat în bine viața altor oameni”, le-a transmis fostul ministru de Externe.

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4 comentarii

  1. in Vestul civilizat de azi nu mai e nevoie de competenta, atata timp cat lingi unde scuipa licuriciu si entitatea, o sa castigi… aia care au principii, ca unii judecatori de la ICC si raportori ONU, ajung pe lista de represiune a neoglobalistilor

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  2. Corect.Alegeti-va modelele in functie de grosimea balelor de slugarnicie de pe insigna daruita de partid si purtata in piept cu mandrie.Nenea Aurescu,sa fereasca Sfantul sa trebuiasca sa reprezinti o Romanie cu 6 milioane de morti intr-un conflict,la masa tratativelor,fata in fata cu diplomatii URSULUI de la Rasarit.

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  3. Judecatori mai hoți si corupti decat in Justitie si CCR, selectati si promovati de infractorii politici pe criterii de performanta infractionala, nu exista nicairi in lumea mafiota.

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  4. Îți mai aduci aminte ce beții și trabucuri fumai în birou la mandolină?…restul țării era pandemie, nu puteau ieși din case…mască, limitări de deplasări, amenzi de tot căcatul date de alt golan mani vela de la miliție…
    Să-ți fie rușine lui de ovrei…trăiască palestina liberă…

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