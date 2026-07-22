Bogdan Aurescu: România are nevoie de profesioniști, nu de oameni preocupați de propria imagine

Bogdan Aurescu, fost ministru de Externe și, în prezent, judecător la Curtea Internațională de Justiție de la Haga, le-a transmis absolvenților UMFST Târgu Mureș că una dintre cele mai mari greșeli ale societății românești este tendința de a porni de la premisa că nu poate reuși în competițiile importante.

„Din păcate, avem uneori un reflex ce derivă poate din „fatalismul mioritic” – care e tare păgubos și ne-a adus doar dezavantaje. Să credem că orice am face nu vom avea câștig de cauză, că „vom muri cu dreptatea în mână”. Când lucram la Delimitarea maritimă în Marea Neagră, mulți spuneau că România nu are șanse. Că e imposibil. Că suntem prea mici pentru o asemenea miză. Am demonstrat contrariul. Am obținut una dintre cele mai importante victorii din istoria modernă a României”, a declarat Aurescu.

Aurescu: Nu vă alegeți modelele după numărul de follow-eri pe rețele sociale

Fostul șef al diplomației a făcut referire la procesul câștigat de România la Curtea Internațională de Justiție în 2009 privind delimitarea platoului continental din Marea Neagră, despre care a spus că a fost rezultatul unor ani de pregătire și muncă în echipă.

„Mulți își amintesc că România a câștigat, dar mai puțini știu ce a presupus acel succes: ani întregi de pregătire, analiză juridică, muncă în echipă. Victoria de la Haga nu a fost rezultatul unui moment conjunctural. A fost rezultatul unei munci susținute și riguroase, desfășurate ani la rând”, a afirmat acesta.

Bogdan Aurescu a mai spus că „România are nevoie de profesioniști mai mult decât are nevoie de oameni preocupați de propria imagine”.

„Prea des suntem tentați să confundăm notorietatea cu valoarea, vizibilitatea cu competența și succesul de moment cu performanța adevărată. Nu vă alegeți modelele după numărul de follow-eri pe rețele sociale. Alegeți-le după ceea ce au construit, după ce au lăsat în urmă și după cum au schimbat în bine viața altor oameni”, le-a transmis fostul ministru de Externe.