Firma unuia dintre cei care apar în dosarul pozelor lui Lasconi, percheziționată în dosarul proiectului PNRR de la Spitalul Județean Ilfov

Parchetul European anunța marți că perchezițiile vizează o anchetă despre un proiect privind cumpărarea de echipamente și materiale medicale pentru prevenirea de infecții nosocomiale. Mai exact, procurorii susțin că au motive întemeiate să creadă că bugetul proiectului a fost umflat artificial pentru manipularea valorii estimate a echipamentelor.

G4Media scrie că potrivit surselor sale s-ar fi vândut cărucioare de curățenie cu aproximativ 20.000 de lei, în timp ce valoarea unuia ar fi de maxim 7.000 de lei. Licitația vizată de Parchetul European a fost atribuită de Spitalul Județean Ilfov în ianuarie 2024 și a fost derulată în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov.

„Consiliul Județean a avut doar un rol administrativ”

În acest moment, dosarul este în faza in rem, adică nu vizează persoane, ci doar fapte, potrivit informațiilor G4Media. Totodată, Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a oferit un punct de vedere pentru G4Media.

„Este vorba despre un proiect PNRR pentru reducerea riscului de infecții nosocomiale, derulat în parteneriat de Consiliul Județean Ilfov și Spitalul Județean de Urgență Ilfov. Achizițiile, organizarea licitațiilor, alegerea furnizorilor, cumpărarea echipamentelor, au fost făcute integral de spital, în calitate de beneficiar. Consiliul Județean a avut doar un rol administrativ: informare, audit financiar și încărcarea documentelor în platformă”, a precizat Hubert Thuma.

Tot acesta a confirmat pentru G4Media că este vorba despre o licitație atribuită în data de 16 ianuarie 2024. Contractul era împărțit pe mai multe loturi, iar Creative & Innovative Management a reușit să câștige, în colaborare cu alte firme, patru dintre cele cinci loturi atribuite în ianuarie 2024.

În ceea ce privește prețurile, Hubert Thuma a declarat pentru G4Media că verificarea acestora „este treaba procurorilor, nu a mea”.

„Eu nu verific prețuri și nu fac astfel de evaluări. Nu am nici atribuția, nici instrumentele necesare pentru asta. Dacă vor stabili nereguli, cei răspunzători vor suporta rigorile legii”, a completat Hubert Thuma.

Afacerile fiului

Amintim că Liviu Bicuți și fiul său, Andrei Bicuți, apar în dosarul DIICOT privind pozele publicate de Elena Lasconi în campania electorală pentru alegerile prezidețiale din 2025. La momentul izbucnirii scandalului, în aprilie, Cotidianul documenta contractele obținute de Andrei Bicuți.

La acel moment, Cotidianul descoperea că Andrei Bicuți este patronul a trei firme: Training Private Group SRL, Inovative Training Studio SRL și Cstudio Training SRL.

Înființată în 2025, Cstudio Training SRL nu primise până atunci (n.r. aprilie 2026) nicio achiziție directă din partea unor instituții de stat. De asemenea, nu figura nici drept câștigătoare de licitații publice. Nici datele fiscale aferente anului 2025 nu erau publicate pe platformele de profil.

Nici Inovative Training Studio SRL, înființată în 2021, nu figura în SEAP cu atribuiri directe sau licitații câștigate de-a lungul timpului. Cu toate acestea, firma și-a început în formă activiatea și a înregistrat o cifră de afaceri de 4,5 milioane de lei în 2021. Tot atât a câștigat și în 2022. În 2023 și 2024, însă, firma a început să scadă: 2,4 milioane de lei în 2023 și doar 1,6 milioane de lei în 2024. Pentru anul trecut nu erau disponibile datele.

Pentru Training Private Group SRL, însă, situația era alta. Numele firmei apărea și în dosarul DIICOT. Echipa sa de fotografi a lucrat în campanii electorale pentru Nicușor Dan în 2024 și 2025, scrie G4Media . Firma a fost înființată în 2023, îl are unic acționar pe Andrei Bicuți și raportează că se ocupă cu activități de intermediere pentru servicii-suport pentru întreprinderi.

Nicușor Dan, primul client de stat

Primul său contractul cu statul este o atribuire directă primită în noiembrie 2024 chiar de la Primăria municipiului București, în timpul în care Nicușor Dan încă era primar general. Contractul valora 100.000 de lei și presupunea „servicii de media buying”.

Mai exact, firma lui Andrei Bicuți trebuia să se ocupe de informarea bucureștenilor referitor la referendumul care a avut loc în același timp cu primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Este, de altfel, singura atribuire directă obținută de Training Private Group SRL.

Firma lui Andrei Bicuți se pricepe și la canalizări

Situația stă diferit când vine vorba de licitațiile publice. Firma câștigase până atunci patru astfel de contracte. Pe sume nu foarte mici.

La o lună de la atribuirea directă obținută de la Primăria municipiului București de firma lui Bicuți fiul, în decembrie 2024, Primăria Măgurele scoate la licitație un mega contract de 64 de milioane de lei pentru proiectarea și execuția lucrărilor de extindere a sistemului de canalizare și a celui de alimentare cu apă potabilă din oraș.

Anunțul se bucură de înscrierea unui singur ofertant. Este vorba despre o asociere formată din șase firme, printre ele regăsindu-se și Training Private Group SRL, deținută de Andrei Bicuți. Asocierea este declarată câștigătoarea contractului în aprilie 2025, cu o lună înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.

Primăria Măgurele se află în fieful PNL. Județul în care se poziționează, Ilfov, este prezidat de Hubert Thuma, unul dintre cei mai influenți lideri liberali, un susținător al candidaturii lui Crin Antonescu și un opozant declarat al premierului Ilie Bolojan. Totodată, primarul orașului Măgurele este liberalul Narcis-Cătălin Constantin, care în 2024 s-a impus cu 70%.

Compania nu ratează nici investiții în energie

Celelalte trei licitații câștigate de firma lui Andrei Bicuți au fost atribuite în anul 2026. Prima, într-o comună din județul Constanța, condusă tot de un primar liberal. Este vorba de un contract în valoare de 1,7 milioane de lei lansat la licitație de Primăria Crucea pentru un sistem fotovoltaic.

Și de această dată, Training Private Group SRL a făcut parte dintr-o asociere de firme. În calitate de lider al asocierii, compania a participat la licitație alături de alte două firme. Asocierea a fost desemnată câștigătoare în februarie 2026.

Ultimele două licitații au fost câștigate de firma lui Andrei Bicuți în martie 2026, ambele lansate de Spitalul municipal Gherogheni, aflat în subordinea Consiliului Local Gheorgheni. În cele două cazuri, Training Private Group nu s-a mai asociat cu alte firme.

Calculatoare, imprimante, dulapuri și mese pentru un spital

Primul contract, atribuit pe 12 martie, a vizat furnizarea de echipamente IT pentru spital. Este vorba despre produse precum calculatoare, cititoare de carduri de sănătate sau imprimante profesionale. Valoarea contractului a fost de 925.000 de lei. A doua licitație lansată de spitalul din Gheorgheni și câștigată de firma lui Andrei Bicuți a fost atribuită la o zi după prima.

Mai exact, pe 13 martie, Training Private Group SRL a fost declarată câștigătoarea unui lot dintr-un contract lansat de licitație de Spitalul municipal Gheorgheni. Contractul, în valoare de 444.000 de lei, presupune furnizarea de mobilier pentru unitatea medicală. Vorbim despre birouri, dulapuri, mese, oglinzi sau scări.

O analiză a cifrei de afaceri a firmei Training Private Group SRL arată că aceasta a avut o creștere spectaculoasă a cifrei de afaceri anul trecut. Dacă în 2023, în primul an de funcționare, înregistra o cifră de afaceri de 1,9 milioane de lei, iar în 2024 de 1,2 milioane de lei, anul trecut compania a avut o cifră de afaceri de peste opt milioane de lei.