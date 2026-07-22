Franța îi cere Rusiei să-și retragă trupele din Transnistria. „Cu încălcarea propriilor angajamente, Rusia menține un contingent militar în regiune”

„Treizeci și patru de ani în urmă, acordul de încetarea focului, din 21 iulie 1992, a pus capăt războiului de pe Nistru. De atunci, cu încălcarea dreptului internațional și a propriilor angajamente, Rusia menține un contingent militar în regiune”, transmite Ministerul francez de Externe, citat de NewsMaker.md.

Mesajul a fost transmis pe 21 iulie, la 34 de ani de la semnarea acordului de încetare a războiului de pe Nistru.

„În această zi simbolică, Franța își reafirmă încă o dată sprijinul ferm pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și cere Rusiei să își retragă trupele staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu adevărat procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean”, se mai spune în mesajul citat.

Războiul transnistrean

Războiul de pe Nistru (sau din Transnistria) a apărut pe fondul destrămării fostei URSS și al pierderii controlului asupra regiunii din stânga Nistrului. Din disputa asupra viitorului Republicii Moldova și al regiunii transnistrene s-a trecut la război după intervenția și sprijinul acordat separatiștilor de către forțele Armatei a 14-a a Rusiei.

Războiul de pe Nistru (numit și războiul din Transnistria) a izbucnit în contextul destrămării Uniunii Sovietice și al luptei pentru controlul politic al regiunii din stânga Nistrului populată cu vorbitori de limbă rusă și structuri ale fostei URSS.

Liderii locali din stânga Nistrului au respins autoritatea Chișinăului și au creat în 1990 structuri separatiste, proclamând așa-numita „Republică Moldovenească Nistreană”.

Intervenția Rusiei de partea separatiștilor transnistreni

După independența Republicii Moldova din august 1991, conflictul politic s-a agravat.

Pe 2 martie 1992, forțe separatiste au atacat postul de poliție din Dubăsari. Luptele s-au extins apoi în localități precum Cocieri, Coșnița și Tighina (Bender). Armata a 14-a rusă, staționată în Transnistria din perioada sovietică, a intervenit cu unități și militari ruși de partea separatiștilor transnistreni.

Luptele au continuat până în vara lui 1992, când au avut loc și cele mai grele confruntări la Tighina.

Conflictul s-a soldat cu sute de morți și mii de răniți.

În iulie 1992 s-a semnat încetarea focului, iar Transnistria a rămas în afara controlului efectiv al Chișinăului, formând ceea ce este numit astăzi un „conflict înghețat”.

De atunci, Rusia continuă să mențină un contingent militar în stânga Nistrului iar autoritățile de la Chișinău solicită constant evacuarea militarilor ruși și a munițiilor depozitate la Cobasna. Chișinăul cere înlocuirea actualei misiuni de pacificare cu o misiune civilă internațională.

Ambasadorul rus la Chișinău: Declarația de la Istanbul nu conține obligația retragerii Rusiei din Transnistria, ci „intenții”

Ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, susține că declarația de la Istanbul din 1999 nu conține obligații asumate de Rusia privind retragerea trupelor sale din regiunea transnistreană, ci doar „intenții”.

„Să ia aceste documente (declarația de la Istanbul din 1999) și să le citească cu atenție. Acolo este vorba despre intenții, nu despre obligații. Acolo se vorbește despre retragerea trupelor ruse. Da, într-adevăr, discutăm despre acest lucru, dar în contextul soluționării tuturor problemelor legate de Transnistria. Atunci când conflictul transnistrean va fi soluționat pe baza formatului 5+2, abia atunci va deveni posibilă retragerea trupelor ruse din Transnistria”, a declarat Oleg Ozerov citat de Agerpres.

Numai că formatul de negocieri 5+2, lansat în 2005 pentru identificarea unei soluții politice la diferendul transnistrean, nu mai este funcțional după ce Rusia a invadat total Ucraina pe 24 februarie 2022.

Formatul 5+2 stabilește că Chișinăul și Tiraspolul participă în calitate de părți, Federația Rusă, Ucraina și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) au rol de mediatori, iar Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii participă ca observatori.

Invazia rusească din Ucraina nu mai permite, însă, menținerea acestui format, atrag atenția autoritățile de la Chișinău.

La Summitul OSCE de la Istanbul din 1999, Federația Rusă s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile din regiunea transnistreană a Republicii Moldova până la 31 decembrie 2002.

Angajamentul nu a fost însă îndeplinit integral, iar prezența militară rusă în stânga Nistrului continuă să fie unul dintre principalele subiecte ale dosarului transnistrean.

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