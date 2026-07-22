Transnistria, cheie a strategiei ruse în Republica Moldova

Pentru Federația Rusă, Transnistria nu este importantă prin dimensiune, populație sau performanță economică. Valoarea ei este strategică, iar regiunea oferă Kremlinului un instrument permanent de presiune asupra Republicii Moldova. Atât timp cât teritoriul din stânga Nistrului rămâne în afara controlului constituțional al Chișinăului, suveranitatea țării este incompletă, iar orice proiect major de modernizare poate fi însoțit de întrebarea ce se întâmplă cu Transnistria?

Moscova exploatează tocmai această incertitudine. Prezența militară rusă, depozitele de muniții și instituțiile separatiste mențin un risc de securitate pe care Chișinăul nu îl poate ignora. Adunarea Generală a ONU a cerut retragerea necondiționată a trupelor ruse și a subliniat că acesta nu are mandat de pacificare. Rusia păstrează însă suficientă forță pentru a alimenta teama, fără să fie obligată să declanșeze un război deschis.

Aceasta este eficiența conflictului înghețat. Costurile sunt suportate în primul rând de Republica Moldova, în timp ce avantajul politic revine Moscovei. Transnistria limitează libertatea de decizie a Chișinăului, complică relațiile cu Ucraina și oferă propagandei ruse un subiect permanent pentru a prezenta apropierea de Uniunea Europeană drept o aventură periculoasă. În acest fel, problema separatistă devine o frână strategică aplicată întregii politici externe moldovenești autonome.

Control prin energie, frică și dependență

Influența rusă nu se bazează numai pe soldați. Ea a fost construită și prin energie, economie, pașapoarte, televiziuni și loialități politice cultivate timp de decenii. Gazul livrat regiunii a susținut artificial industria transnistreană și a transformat centrala de la Cuciurgan într-o piesă importantă pentru întregul sistem energetic moldovenesc.

Criza energetică din 2025 a arătat cât de rapid poate fi folosită această vulnerabilitate. După oprirea livrărilor rusești către regiune, Uniunea Europeană a apreciat că situația risca să provoace o urgență umanitară și să destabilizeze restul Republicii Moldova. Lecția este clară, iar pentru Kremlin, dificultățile sociale devin o armă politică. Frigul din apartamente, scumpirile și teama de colaps sunt transformate în argumente împotriva guvernării proeuropene.

Transnistria oferă Rusiei și o platformă de propagandă. Moscova se prezintă drept apărătoare a populației locale, deși menținerea regiunii într-o zonă gri îi blochează dezvoltarea normală. Prin această inversare, agresorul apare ca garant, iar statul care încearcă să-și restabilească autoritatea este descris drept amenințare. Scopul nu este convingerea tuturor, ci fragmentarea societății și slăbirea încrederii în instituțiile de la Chișinău. Iar confuzia creată deschide spațiu pentru presiune electorală și radicalizare.

Integrarea europeană schimbă raportul de forțe

Totuși, influența Moscovei nu este infinită. Integrarea economică regională, interconectarea energetică cu România și întărirea instituțiilor de la Chișinău reduc treptat valoarea instrumentelor tradiționale rusești de șantaj. Cu cât Republica Moldova devine mai rezilientă, cu atât Transnistria devine mai puțin utilă Rusiei ca mecanism de control.

Această schimbare a fost discutată la masa rotundă organizată la 17 iulie 2026, la Camera Deputaților, de Experts for Security and Global Affairs și Agenția Karadeniz Press (Centrul de Studii Strategice pentru Marea Neagră), în parteneriat cu Comisia pentru Învățământ. Titlul evenimentului, „Transnistria, integrarea europeană a Republicii Moldova și interesele României: noi realități, noi oportunități de politică publică”, surprinde exact momentul actual. Dosarul nu mai poate fi tratat ca o problemă periferică, lăsată pe termen nelimitat în congelatorul diplomatic.

Pentru România și Uniunea Europeană, miza este consolidarea unui stat R. Moldova capabil să decidă liber. Pentru Chișinău, soluția nu înseamnă o confruntare militară, ci reducerea dependențelor, apărarea spațiului informațional și apropierea oamenilor de pe ambele maluri. Rusia poate ține R. Moldova sub control cât timp vulnerabilitățile acesteia rămân deschise. De aceea, reintegrarea și integrarea europeană trebuie privite ca două componente ale aceluiași proiect de suveranitate.