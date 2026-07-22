Consiliul Concurenței analizează preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz într-o tranzacție de 69 de milioane de euro

Consiliul Concurenței evaluează tranzacția prin care compania de stat Romgaz va prelua activele combinatului chimic Azomureș de la Târgu-Mureș, un acord în valoare de 69 de milioane de euro anunțat recent de premierul interimar Ilie Bolojan.

Stefan Lupu - Reporter special
Consiliul Concurenței analizează preluarea combinatului Azomureș de către Romgaz într-o tranzacție de 69 de milioane de euro

azomures/ sursa Profit.ro

Consiliul Concurenței evaluează tranzacția prin care compania de stat Romgaz va prelua activele combinatului chimic Azomureș de la Târgu-Mureș, un acord în valoare de 69 de milioane de euro anunțat recent de premierul interimar Ilie Bolojan.

Consiliul Concurenței a anunțat oficial că analizează tranzacția prin care producătorul național de gaze naturale, Romgaz SA, intenționează să preia activele și activitățile combinatului de îngrășăminte chimice Azomureș din Târgu-Mureș. Această mutare strategică pe piața industriei românești este în prezent evaluată pentru a se asigura respectarea normelor și menținerea unui mediu de afaceri echitabil.

Procedura de evaluare și consultarea publică

În conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 21/1996, o astfel de tranzacție de amploare trebuie autorizată de Consiliul Concurenței. Instituția o va evalua cu scopul de a stabili compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal, urmând să emită o decizie finală în termenele prevăzute de legislația în vigoare. De asemenea, autoritatea de concurență a lansat o perioadă de consultare publică de 20 de zile, timp în care eventualele observații și puncte de vedere referitoare la această preluare pot fi transmise instituției prin fax, e-mail sau poștă, notează news.ro.

Companiile implicate au un profil de activitate complementar, mai ales în actualul context energetic. Grupul Romgaz se ocupă, în principal, cu explorarea, producția, comercializarea și stocarea gazelor naturale, precum și cu producția de energie electrică. De cealaltă parte, Azomureș SA, companie care face parte din Grupul Ameropa, este specializată în producția și comercializarea îngrășămintelor pe bază de azot, domeniu în care gazul natural reprezintă materia primă esențială.

Istoricul tranzacției și aprobarea acționarilor

Demersurile pentru această achiziție au fost confirmate public încă de la finalul lunii mai, atunci când premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat semnarea contractului prin care Romgaz a preluat platforma Azomureș, valoarea tranzacției ridicându-se la 69 de milioane de euro.

Ulterior, pe data de 6 iulie, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Romgaz a aprobat oficial Acordul privind transferul de activitate (Transfer of Business Agreement – TBA) încheiat între compania de stat, în calitate de cumpărător, și SC Azomureș SA, în calitate de vânzător. Odată cu această aprobare, acționarii au acordat mandat și au împuternicit conducerea societății – respectiv Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Economic al Romgaz – să semneze documentele necesare și să realizeze toate formalitățile utile pentru finalizarea tranzacției.

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1 comentariu

  1. Ati auzit de Luka Vuskovic, fotbalist, 19 ani- 60mil Euro pe transfermarket? Dar de Estevas, tot 19 ani-80mil?

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