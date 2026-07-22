Chatbotul de milioane al ANAF, cea mai slabă notă de la contribuabili

Chatbotul ANA, asistentul virtual lansat de ANAF la începutul anului, a primit cea mai slabă evaluare din partea contribuabililor. Într-un sondaj realizat de Ministerul Finanțelor, aproape 100.000 de persoane au evaluat serviciile Fiscului, iar chatbotul a obținut doar 2,7 puncte din 5.

ANA, „angajata” digitală a Fiscului, nu i-a convins pe contribuabili

Ministerul Finanțelor a centralizat răspunsurile a 99.827 de contribuabili, în cel mai amplu exercițiu de evaluare a serviciilor ANAF. Datele arată că oamenii sunt mai mulțumiți de interacțiunea directă cu funcționarii decât de serviciile digitale ale instituției. Chatbotul ANA se află la coada clasamentului, cu un scor de 2,7 din 5.

Serviciile de suport prin chat au primit note între 2,9 și 3,1 din 5. Call Center-ul ANAF a fost evaluat ceva mai bine, cu note între 3,3 și 3,5 din 5.

Chatbotul ANA a fost lansat în ianuarie 2026. Asistentul virtual este bazat pe inteligență artificială și ar trebui să ofere contribuabililor informații rapide despre obligațiile fiscale generale. Proiectul este finanțat prin PNRR și a costat peste două milioane de lei.

Ghișeul bate digitalizarea

În timp ce chatbotul a fost evaluat slab, serviciile clasice au primit note mai bune. Interacțiunea în unitățile fiscale din ultimele 12 luni a fost notată cu 4 din 5. Cea mai recentă interacțiune la ghișeu a primit un scor de 4,1 din 5. Spațiul Privat Virtual a fost evaluat cu 3,7 din 5, iar portalul ANAF cu 3,6 din 5.

Contribuabilii au semnalat mai ales probleme tehnice. 4.610 respondenți au reclamat blocaje sau încărcarea lentă a site-ului ANAF. Alți 4.327 au indicat funcționarea neconstantă și viteza redusă a SPV.

Totodată, 4.034 de persoane au spus că site-ul și SPV-ul au o interfață greu de folosit. Alte 3.152 au reclamat probleme la accesarea sau citirea mesajelor din SPV.

Problemele legate de atitudinea sau pregătirea personalului au fost semnalate de 1.455 de respondenți.

Ministerul Finanțelor promite servicii digitale mai bune

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că feedbackul primit va fi folosit pentru modernizarea ANAF.

„Performanța ANAF se măsoară atât prin colectare, cât și prin modul în care sunt tratați contribuabilii. Feedbackul celor aproape 100.000 de respondenți arată progrese la ghișeu, dar și așteptări ridicate, în mod justificat, pentru serviciile digitale ANAF. În ultimul an am lansat numeroase instrumente digitale noi – precum portalul eLicitații ANAF, Declarația Unică precompletată, aplicația iBon – iar acum finalizăm noul portal și, ulterior, noul SPV al Agenției. Reforma înseamnă servicii simple și predictibile pentru contribuabili, iar pentru Administrație înseamnă instrumente obiective de evaluare, care să măsoare clar progresul, să evidențieze ceea ce trebuie îmbunătățit și care să susțină construcția de politici publice bazate pe rezultate, nu pe percepții”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor susține că noul portal ANAF și noul Spațiu Privat Virtual sunt în curs de finalizare. Autoritățile spun că vor servicii digitale mai rapide, stabile și mai ușor de folosit.

În paralel, ANAF a lansat sau extins mai multe instrumente digitale, printre care Declarația Unică precompletată, platforma eLicitații ANAF, aplicația iBon și asistentul virtual ANA.

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