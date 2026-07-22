Eurostat: România, printre statele UE cu cele mai mari creşteri de preţuri la carburanţi

România, în topul scumpirilor la carburanți

„În iunie 2026, comparativ cu iunie 2025, cele mai mari creşteri au fost consemnate în Bulgaria (26,0%), Lituania (23,5%), România (23,1%), Finlanda (22,0%) şi Luxemburg (20,7%).

Cele mai mici creşteri au fost înregistrate în Ungaria (2,3%) şi Polonia (5,8%), în timp ce în celelalte state majorările au variat între 7,9% în Spania şi 18,6% în Cipru”, arată Eurostat.

Preţul carburanţilor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în UE s-a majorat, în luna iunie, cu 13,7%, faţă de iunie 2025, ceea ce înseamnă un procent mai mic faţă de creşterea de 20,8% din aprilie 2026 şi cea de 20,7% în mai, comparativ cu aceleaşi luni din 2025.

Preţurile au continuat să crească în toate ţările UE, în iunie 2026, faţă de iunie 2025, însă într-un ritm mai lent decât în mai 2026, când patru ţări înregistraseră rate anuale ale inflaţiei pentru această categorie de peste 30%.