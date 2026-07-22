Eurostat: România, printre statele UE cu cele mai mari creşteri de preţuri la carburanţi

România, în topul scumpirilor la carburanți
„În iunie 2026, comparativ cu iunie 2025, cele mai mari creşteri au fost consemnate în Bulgaria (26,0%), Lituania (23,5%), România (23,1%), Finlanda (22,0%) şi Luxemburg (20,7%).
Cele mai mici creşteri au fost înregistrate în Ungaria (2,3%) şi Polonia (5,8%), în timp ce în celelalte state majorările au variat între 7,9% în Spania şi 18,6% în Cipru”, arată Eurostat.
Preţul carburanţilor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în UE s-a majorat, în luna iunie, cu 13,7%, faţă de iunie 2025, ceea ce înseamnă un procent mai mic faţă de creşterea de 20,8% din aprilie 2026 şi cea de 20,7% în mai, comparativ cu aceleaşi luni din 2025.
Preţurile au continuat să crească în toate ţările UE, în iunie 2026, faţă de iunie 2025, însă într-un ritm mai lent decât în mai 2026, când patru ţări înregistraseră rate anuale ale inflaţiei pentru această categorie de peste 30%.
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În iunie, preţul la motorină în statele UE s-a redus cu 6,4%, iar la benzină cu 4,2% faţă de luna mai 2026.
În această lună, preţul motorinei scăzuse cu 5,8%, în timp ce benzina înregistrase o uşoară creştere de 0,8% faţă de aprilie 2026, conform datelor Eurostat.
Preţurile la motorină s-au micşorat, în toate ţările UE, în perioada mai-iunie 2026
- Cehia (11,3%)
- Polonia (9,7%)
- Bulgaria (9,4%)
- Ungaria (0,6%)
- Italia (1,4%) Slovenia (1,6%)
- Cipru (0,7%)
- Italia (0,5%)
- Suedia (7,8%)
- Belgia (7,0%)
- Polonia (6,6%)
Guvernul monitorizează prețurile
Premierul intermar Ilie Bolojan declara la începutul lunii iulie că Guvernul monitorizează evoluția prețurilor la carburanți după expirarea reducerii de 37 de bani pe litru la motorină.
Bolojan a arătat că, dacă piața nu va reflecta scăderile de pe plan internațional, nu exclude promovarea unei noi scheme de plafonare.
De asemenea, premierului a mai arătat că prețurile la carburanți ar trebui să revină la nivelurile anterioare conflictului spre finalul lunii iulie, iar dacă acest lucru nu se întâmplă Guvernul are pregătită o nouă schemă de plafonare, elaborată de Ministerul Finanțelor.
„Dacă nu vedem că piața se adaptează la realitate, vom putea promova această măsură în Parlament, inclusiv într-o sesiune extraordinară”, a arătat Ilie Bolojan.
2 comentarii
Mari lanțuri de distribuție, Rompetrol-MOL-Lukoil, au modificat preturile de doua ori in cursul acestei zile, pe fondul informației privind SISTARE a exporturilor de țiței din Kazahstan prin terminalul rusesc de la Novorosiisk,ca urmare a atacurilor teroriste repetate cu drone UCRAINENE asupra petrolierelor Kazahe, din Marea Neagra !. Țițeiul din Kazahstan reprezintă pentru România aproximativ 65% din totalul importurilor și mai bine de jumătate din consumul total de țiței al rafinăriilor din Romania ! . Un blocaj prelungit pe lanțul de aprovizionare,datorat dronelor ucrainene din Marea Neagra, ar putea duce pragul psihologic la 10 lei pe litrul de motorina in Romania !.
Bravo noua, suntem si noi fruntea la ceva.