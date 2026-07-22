Cristian Pîrvulescu: „Liberal-conservatorism, un oximoron. Liberalismul apără drepturile individuale” – INTERVIU

Întrucât s-a născut o întreagă dezbatere între liberali despre valorile partidului, Cotidianul a discutat cu profesorul Cristian Pîrvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA.

Cotidianul: S-a îndepărtat PNL de conservatorism, așa cum spun adepții acestei noi mișcări?

Cristian Pîrvulescu: În fond, PNL este mai conservator decât niciodată. S-a îndepărtat de liberalism, nu de conservatorism, dar este deja o distanțare permanentă.

În fond, una dintre puținele ancore pe care le mai avea în liberalism era reprezentată de Klaus Iohannis, iar îndepărtarea lui Iohannis a însemnat implicit și renunțarea la cele câteva elemente liberale care mai rămăseseră.

Și pot să vă dau un exemplu. În 2016, când se punea problema modificării Constituției într-un sens iliberal, prin definirea familiei, Klaus Iohannis a considerat că este o viziune de tip Ev Mediu. Era o poziție liberală, nu progresistă. Era, pur și simplu, liberală, care era în tradiția liberalismului politic românesc.

Acest conservatorism a ajuns unul societal, deci antiliberal, până într-acolo până devine iliberal. Iar tendința pe care Ilie Bolojan a imprimat-o partidului este într-o asemenea direcție.

Faptul că persoane cum e cazul domnului Dragoș Pîslaru au venit în partid nu înseamnă că au transformat ideologia partidului.

Poate că ei înșiși au devenit, în raport cu partidul din care plecau, mult mai conservatori. Adică politicile în domeniul muncii pe care domnul Pîslaru le promovează nu au nicio legătură, absolut niciuna, cu viziunea liberală.

Iar mie, personal, formula „progresism” mi se pare una de sorginte de fascistă, una care încearcă să creeze o imagine negativă unei grupări care nu promovează idei tradiționale. În limbaj american, „liberală”, iar în limbaj european, „de stânga”, ar fi în special cele legate de problemele societale.

Aici ar fi diferența. Altfel spus, de drepturile persoanelor cu dizabilități și ale minorităților. Niciuna dintre aceste linii nu a fost susținută de PNL-ul lui Bolojan și nici de guvernele conduse de acesta.

Cotidianul: Și atunci nu înțeleg parlamentarii, fie că ne referim la cei de la PNL, fie că ne referim la PSD (pentru că și acolo au avut loc anumite schimbări, cum ar fi eliminarea din statut a referirilor la progresism), nu înțeleg ideologiile?

Cristian Pîrvulescu: Este trumpizare. Este încercarea de a se asocia curentului politic din Statele Unite ale Americii, asta pentru că Donald Trump este la guvernare. Este oportunism politic. Nu are niciun fel de legătură cu ideologiile.

Sigur, mă îndoiesc că majoritatea politicienilor români au capacitatea de a analiza ideologiile. Dar, oricum, politicienii sunt, prin natura lor, pragmatici. În cazul nostru este vorba despre o încercare de a-l contracara pe Ilie Bolojan pe un teren unde acesta nu poate să prezinte foarte multe argumente.

„Liberal-conservatorism”, un oximoron. Liberalismul apără drepturile individuale

Cristian Pîrvulescu: Nu poți să fii, în același timp, și de stânga, și de dreapta, unde liberalismul este de centru, centru-stânga. Pentru Donald Trump, „liberal” este egal cu „comunist”. Deci este un oximoron, în sensul în care liberalismul va rămâne întotdeauna, pe latura societală, de stânga. Adică va apăra drepturile individuale, inclusiv drepturile persoanelor LGBT și așa mai departe.

Liberalismul este atașat drepturilor omului și, prin consecință, drepturilor individuale. Ceea ce nu se întâlnește cu conservatorismul.

Este important să rețină toți cei care vor să se numească liberali, pentru liberali drepturile individuale sunt importante, protejarea individului în raport cu comunitatea e esențială. Conservatorii fac exact inversul. Conservatorii atacă drepturile individuale în numele comunității. Fie că această comunitate se numește biserică, familie, națiune și așa mai departe, comunitate teritorială, localitate.

„Denumirea de Partid Național Liberal, continuator al Brătienilor, este o fraudă”

Eu cred că, în acest moment, denumirea de Partid Național Liberal, continuator al Brătienilor, al lui Rosetti și așa mai departe, este o fraudă. N-au niciun fel de legătură cu acel partid, absolut niciuna. Niciuna dintre politicile pe care acest partid le-a constituit, niciuna dintre tradițiile respective nu mai are legătură cu partidul acesta.

Cotidianul: Ce este obsesia aceasta pentru „woke-ism, progresism? Pentru că sunt niște idei care aparțin unor teorii ale conspirației care vedem că au revenit în atenția publică de când a început campania electorală. Acum sunt folosite de și mai mulți reprezentanți ai partidelor, ca o sperietoare.

Cristian Pîrvulescu: Ați folosit foarte bine războiul hibrid aici, pentru că aici vorbim despre fracturi pe care războiul hibrid le-a accentuat. Războiul hibrid accentuează, prin teoriile conspirației, anumite tendințe din societate, iar interesul din inamicilor românii există să distrugă orice legătură a României cu sistemul de valori ale Uniunii Europene.

Asistăm, de fapt, la o astfel de situație. Vorbim despre limbajul politic conspiraționist, cu tendințe fundamentaliste ale extremei drepte americane, care îl susține pe Donald Trump, foarte popular pe rețelele sociale, inclusiv cele la care foarte mulți români au acces, rețele sociale despre care știm că accentuează tendințele de radicalizare.

Spre exemplu, naționalismul a fost inițial liberal, dar a fost confiscat de conservatori și transformat într-o armă împotriva liberalului (…) Liberalismul românesc a fost un liberalism deschis, care nu a făcut altceva decât să protejeze drepturile individuale. Nu să impună drepturile minorităților, ci să protejeze diferitele tipuri de minorități. Să le protejeze constituțional, să le protejeze legal, să le protejeze juridic.

Deci copiere, pur și simplu, a modelelor politice nord-americane. Probabil, în mare măsură legată de consultanța americană, care joacă un rol masiv în viața politică românească. Consultanță care, nu o dată, ci de nenumărate ori, a dus România în prăpastie.

Cotidianul: Este USR atât de progresist? Și oamenii pe care i-a adus Ilie Bolojan în partid, în ultima perioadă, sunt atât de progresiști încât să se teamă liberalii că, PNL „alunecă înspre zona useristo-progresistă”?

Cristian Pîrvulescu: Faptul că USR aparține unui grup liberal european (n.r – RENEW) nu are nicio legătură cu politicile pe care le promovează. Nu sunt politici liberale, sunt politici din ce în ce mai conservatoare, iar cei mai vocali lideri ai săi, inclusiv Dominic Fritz au devenit conservatori. Dincolo de domnia sa, ceilalți politicieni din partid care se exprimă și care sunt vizibili nu au nicio legătură cu tendințele care sunt acuzate.

USR nu a susținut niciodată, nici REPER, de altfel, drepturile persoanelor LGBT, de la drepturi de căsătorie la parteneriatul civil.

Deci, România este, de departe, care este țara cea mai refractară la asigurarea acestor libertăți și este refractară din cauza politicienilor, pentru că politicienii au o interpretare total erodată a situației.

Acuza că USR ar fi un partid care are de tendință de stânga este total neavenită. Era un astfel de partid în vorba cu un deceniu. Dar epurările succesive au împins într-o altă zonă grupările din interiorul partidului care aveau o orientare de stânga. Ele se regăsesc în mai mare măsură în SENS decât în celălalt. REPER și USR au rămas pe poziții mai degrabă de centru-dreapta, cu tendințe din ce în ce mai clare de conservatoare.

Cotidianul: Unul dintre argumentele invocate de liberalii care vor să intre în noua structură este că PNL nu mai apără mediul privat, că va fi cunoscut drept un partid care suprataxează, care intre cu blocancii în economie

Cristian Pîrvulescu: Din contră. Actualul Guvern, încercând să reducă cheltuielile bugetare și alegând varianta austerității dure, nu face decât susțină ideea unei economii de piață care înlocuiește statul. Un buget care este insuficient, concedieri în sectorul public pentru a asigura dinamica sectorului privat și toate aceste elemente nu dau nicio legătură cu tendința de stânga, anti-economie de piață.

Nu putem să vorbim în niciun caz despre o intenție. Acum…că rezultatele au afectat în mare măsură economia românească, deci întreprinderile…este clar, pentru că atunci când dezvoltarea economică se bazează pe consum, ea, datorită politicilor de austeritate, consumul scade. Evident că și cei care profitau de acest consum, întreprinderile, o bună parte dintre ele au de suferit.