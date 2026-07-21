EXCLUSIV Cine va adera la „platforma liberal-conservatoare”. Replică pentru opozanții lui Bolojan: Nu e mai mult decât un grup de Facebook

„Mai e PNL vocea economiei de piață? O politică mult prea agresivă față de mediul privat”, reclamă disidenții din PNL. Aceștia au nesocotit decizia partidului și au susținut Guvernul Veștea, cot la cot cu PSD. Acum își fac o nouă platformă în interiorul PNL fiindcă spun că vor să aibă dreptul să-l contrazică pe președintele partidului, dar fără să părăsească formațiunea politică.

Elena Crangasu - senior editor
EXCLUSIV Cine va adera la „platforma liberal-conservatoare”. Replică pentru opozanții lui Bolojan: Nu e mai mult decât un grup de Facebook

Hubert Thuma; sursă foto: Facebook/ Hubert Thuma

„Mai e PNL vocea economiei de piață? O politică mult prea agresivă față de mediul privat”, reclamă disidenții din PNL. Aceștia au nesocotit decizia partidului și au susținut Guvernul Veștea, cot la cot cu PSD. Acum își fac o nouă platformă în interiorul PNL fiindcă spun că vor să aibă dreptul să-l contrazică pe președintele partidului, dar fără să părăsească formațiunea politică.

Mai mulți liberali, opozanți ai lui Ilie Bolojan, și-au exprimat intenția de a se alătura platformei liberal-conservatoare anunțate de Alin Tișe. Aceștia spun că platforma va fi un spațiu în care liberalii să-și poată spune părerile, chiar dacă nu se aliniază cu cele ale președintelui PNL. Ei cred că e nevoie urgentă de o astfel de alternativă pentru că partidul cade în zona progresistă.

Cotidianul a luat reacții de la câțiva dintre cei care vor să adere la proiect. „Ce urmează, să umblăm dezbrăcați cum le place progresiștilor?”, spunea europarlamentarul Rareș Bogdan zilele trecute, într-un mesaj dur la adresa celor care nu gândesc ca el. Pe de altă parte, surse din PNL cu competențe în zona juridică susțin că platforma nu e mai mult decât un grup de Facebook, fiindcă nu are temei.

De când Alin Tișe a anunțat intenția de a crea platforma liberal-conservatoare, mai mulți membri ai partidului, din tabăra anti-Bolojan au vorbit public despre menirea acestui proiect.

Este o alternativă la actuala conducere a partidului, care nu-și propune să divizeze PNL, ci să încurajeze dezbaterea, spun opozanții lui Bolojan. Această platformă va avea scopul de a menține identitatea doctrinară a PNL. Cu liderii de acum, partidul se îndreaptă către o agendă „progresisto-useristă”, consideră aceștia.

Cine va adera la platformă

Conform surselor Cotidianul, ar fi patru președinți de consilii județene, în jur de 16 parlamentari și se vor alătura și europarlamentari. Cei care până acum au fost nemulțumiți de cum conduce Bolojan partidul, au explicat sursele. După cum s-a dovedit în cazul Guvernului Veștea, ei nu reprezintă majoritatea în PNL nici pe departe.

Cine sunt și ce vor liberalii supărați pe Bolojan

Cotidianul a discutat cu mai mulți dintre cei care și-au arătat intenția de a se alătura mișcării.

Ionuț Stroe: „Un pericol al deplasării către un model politic apropiat de agenda useristo-progresistă”

„Platforma asta nu-și propune să divizeze PNL în tabere, Platforma poate fi privită, din punctul meu de vedere, din două perspective. Prima ține de menținerea, de protejarea identității doctrinare a partidului, și anume liberalismul autentic. Cea de-a doua ține de modul excesiv de exercitare a conducerii de către Ilie Bolojan. Așa că în Partidul Național Liberal e mult a spune că există apartenență la o platformă sau la alta.

Un partid puternic nu se teme de o platformă de dialog. Un partid puternic nu se teme de idei diferite. Platforma asta liberal-conservatoare, practic, își propune să mențină partidul pe linia liberalismului clasic autentic, printr-un dialog intern și o dezbatere.

Partidul ăsta a fost consacrat de niște valori, niște principii care s-au definit. Din păcate, în momentul de față, există acest pericol al deplasării către un model politic mai apropiat de agenda useristo-progresistă. Și suntem mulți în PNL care nu ne dorim acest lucru. Așa că noi considerăm că vocea oricărui liberal poate fi auzită în această platformă de dialog.

„Mai e PNL vocea economiei de piață? O politică mult prea agresivă față de mediul privat”

E nevoie, și trebuie să o spunem clar, și cât se poate de răspicat, de mult mai multă libertate economică. Exercițiul ăsta al guvernării, din păcate, a adus Partidul Național Liberal la o politică mult prea agresivă și restrictivă a PNL-ului față de mediul privat. Nu ne mai dorim atâtea bariere. Sau, de exemplu, mai suntem noi liberalii, de exemplu, vocea economiei de piață? Pentru că avem această pretenție că îi reprezentăm pe investitori, pe cei din zona privată.

E nevoie, de exemplu, ca Partidul Național Liberal să fie asociat în percepția publică cu suprataxarea? Este drept pentru Partidul Național Liberal să fim identificați cu intervenționismul ăsta excesiv, cu suprareglementarea specifică, de altfel, USR-ului, mai degrabă?”, a declarat șeful filialei PNL Sector 4 pentru Cotidianul.

Rareș Bogdan: „Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL. Ce urmează, să umblăm dezbrăcați cum le place progresiștilor?”

Platforma Liberal-Conservatoare s-a născut deoarece era o urgență. Când îți arde casa, chemi pompierii, nu te-apuci să-i ridici osanale lui Nero. Avem, prin urmare, un forum de idei, unde pot veni să se exprime toți colegii. Mulți o fac deja. Sunt membri cu zeci de ani vechime în PNL, subliniez în PNL, nu formațiuni desprinse din PDSR, văruite ulterior.Noi suntem cei care credem că alunecarea PNL în zona progresistă este o eroare strategică pe care electoratul nu o va înghiți. Cu excepția unor curente mai noi din zona woke, românii sunt profund credincioși și nu sunt dispuși să-și abandoneze convingerile tradiționale.Să vedem dacă vor avea curajul să stea în picioare! Au datoria să o facă, pentru că înaintașii noștri nu și-au abandonat convingerile și au sfârșit în închisorile comuniste, sau la canal, iar cei care au supraviețuit nu și-au vândut sufletul pentru funcții. Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL. Nu formal, prin excluderi, ci prin argumente. Iar argumentul în fața căruia conștiința unui bărbat nu șovăie niciodată trebuie să fie țara sa. Căci nu este luată cu chirie, ci este spațiul vital al copiilor noștri.Pentru a conduce contabilitatea este nevoie acum doar de un soft AI, pentru o țară ai nevoie de conștiințe. Ce urmează, să distrugem chiaburii, să redistribuim proprietăți, să umblăm dezbrăcați, cum le place progresiștilor?”, a declarat și europarlamentarul Rareș Bogdan pentru Cotidianul.

Alin Tișe, fondatorul platformei: „Cei care azi au confiscat PNL vorbind de lupta cu PSD, până mai ieri au candidat pe liste cu PSD”

„Platforma este inițiată de mine pentru orice membru PNL care consideră că trebuie acest partid să se regăsească pe calea dreaptă, așa cum este statutul lui. Reformarea lui și așezarea lui pe criterii de performanță.

Eu am reformat administrația publică în Cluj în mod real, nimeni în țară nu a făcut asta. Rezultatele electorale trebuie să conteze în partid, nu promovarea de nonvalori electorale, fără voturi în spate. Ce s-a întâmplat acum…

Despre asta este vorba, foarte simplu. Nu mă interesează nicio tabără și nicio persoană. Vorbesc de principii și crez! Eu am făcut asta în toată cariera mea politică. De aceea sunt împăcat cu mine.

Partidul acesta aparține în egală măsură mie, cât și celorlalți colegi. Spre deosebire de alți colegi care au candidat cu USL sau susținuți de PSD, eu am fost printre puținii PNL-iști din țară care niciodată, dar niciodată, nu am făcut înțelegeri cu PSD. Ci m-am luptat electoral permanent.

Ca atare, cei care azi au confiscat PNL vorbind de lupta cu PSD, până mai ieri au candidat pe liste cu PSD, au fost susținuți și de PSD. Eu nu! Așa că această regăsire a PNL în interior, pe principiile și valorile lui statutare, este o chestiune firească”, a spus Alin Tișe în discuția cu Cotidianul.

Platforma liberal-conservatoare a disidenților din PNL are Manifest și grup pe Facebook

Liberalii care pun la cale acest proiect au și un manifest al Platformei Conservatoare.

„Platforma Conservatoare este un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul Partidului Național Liberal, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești. Ea nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului.”

Liberalii anti-Bolojan admit că statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne.

„Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare.”

Disidenții susțin că PNL traversează un moment de răscruce. „Partidul se află în fața unui risc real de îndepărtare de tradiția sa liberal-conservatoare și de diluare a identității sale doctrinare. O cultură politică bazată pe conformism, intoleranță față de opiniile diferite și marginalizarea vocilor critice ar afecta nu doar viața internă a partidului, ci și capacitatea sa de a reprezenta autentic electoratul de dreapta.

Omul doi din PNL, replică pentru „puciști”

Dan Motreanu a publicat un mesaj pe Facebook în care se întreabă ce rost are această platformă când PNL are deja la bază doctrina liberal-conservatoare.

„În primul rând, PNL nu trebuie să „redescopere” liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, adoptat de Congresul PNL în 2025 și votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească.

A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”, a scris secretarul general al partidului.

Surse din PNL specializate pe domeniul juridic au declarat pentru Cotidianul că această platformă nu poate exista, nu poate avea statut oficial, fiindcă ar fi trebuit validată la Congres. Nu e decât „un grup pe Facebook”, au adăugat acestea.

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