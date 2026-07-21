De când Alin Tișe a anunțat intenția de a crea platforma liberal-conservatoare, mai mulți membri ai partidului, din tabăra anti-Bolojan au vorbit public despre menirea acestui proiect.

Este o alternativă la actuala conducere a partidului, care nu-și propune să divizeze PNL, ci să încurajeze dezbaterea, spun opozanții lui Bolojan. Această platformă va avea scopul de a menține identitatea doctrinară a PNL. Cu liderii de acum, partidul se îndreaptă către o agendă „progresisto-useristă”, consideră aceștia.

Cine va adera la platformă

Conform surselor Cotidianul, ar fi patru președinți de consilii județene, în jur de 16 parlamentari și se vor alătura și europarlamentari. Cei care până acum au fost nemulțumiți de cum conduce Bolojan partidul, au explicat sursele. După cum s-a dovedit în cazul Guvernului Veștea, ei nu reprezintă majoritatea în PNL nici pe departe.

Cine sunt și ce vor liberalii supărați pe Bolojan

Cotidianul a discutat cu mai mulți dintre cei care și-au arătat intenția de a se alătura mișcării.

Ionuț Stroe: „Un pericol al deplasării către un model politic apropiat de agenda useristo-progresistă”

„Platforma asta nu-și propune să divizeze PNL în tabere, Platforma poate fi privită, din punctul meu de vedere, din două perspective. Prima ține de menținerea, de protejarea identității doctrinare a partidului, și anume liberalismul autentic. Cea de-a doua ține de modul excesiv de exercitare a conducerii de către Ilie Bolojan. Așa că în Partidul Național Liberal e mult a spune că există apartenență la o platformă sau la alta.

Un partid puternic nu se teme de o platformă de dialog. Un partid puternic nu se teme de idei diferite. Platforma asta liberal-conservatoare, practic, își propune să mențină partidul pe linia liberalismului clasic autentic, printr-un dialog intern și o dezbatere.

Partidul ăsta a fost consacrat de niște valori, niște principii care s-au definit. Din păcate, în momentul de față, există acest pericol al deplasării către un model politic mai apropiat de agenda useristo-progresistă. Și suntem mulți în PNL care nu ne dorim acest lucru. Așa că noi considerăm că vocea oricărui liberal poate fi auzită în această platformă de dialog.

„Mai e PNL vocea economiei de piață? O politică mult prea agresivă față de mediul privat”

E nevoie, și trebuie să o spunem clar, și cât se poate de răspicat, de mult mai multă libertate economică. Exercițiul ăsta al guvernării, din păcate, a adus Partidul Național Liberal la o politică mult prea agresivă și restrictivă a PNL-ului față de mediul privat. Nu ne mai dorim atâtea bariere. Sau, de exemplu, mai suntem noi liberalii, de exemplu, vocea economiei de piață? Pentru că avem această pretenție că îi reprezentăm pe investitori, pe cei din zona privată.

E nevoie, de exemplu, ca Partidul Național Liberal să fie asociat în percepția publică cu suprataxarea? Este drept pentru Partidul Național Liberal să fim identificați cu intervenționismul ăsta excesiv, cu suprareglementarea specifică, de altfel, USR-ului, mai degrabă?”, a declarat șeful filialei PNL Sector 4 pentru Cotidianul.

Rareș Bogdan: „Vrem să dăm afară bolșevismul din PNL. Ce urmează, să umblăm dezbrăcați cum le place progresiștilor?”