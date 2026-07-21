De când Alin Tișe a anunțat intenția de a crea platforma liberal-conservatoare, mai mulți membri ai partidului, din tabăra anti-Bolojan au vorbit public despre menirea acestui proiect.
Este o alternativă la actuala conducere a partidului, care nu-și propune să divizeze PNL, ci să încurajeze dezbaterea, spun opozanții lui Bolojan. Această platformă va avea scopul de a menține identitatea doctrinară a PNL. Cu liderii de acum, partidul se îndreaptă către o agendă „progresisto-useristă”, consideră aceștia.
Cine va adera la platformă
Conform surselor Cotidianul, ar fi patru președinți de consilii județene, în jur de 16 parlamentari și se vor alătura și europarlamentari. Cei care până acum au fost nemulțumiți de cum conduce Bolojan partidul, au explicat sursele. După cum s-a dovedit în cazul Guvernului Veștea, ei nu reprezintă majoritatea în PNL nici pe departe.
Cine sunt și ce vor liberalii supărați pe Bolojan
Cotidianul a discutat cu mai mulți dintre cei care și-au arătat intenția de a se alătura mișcării.
Ionuț Stroe: „Un pericol al deplasării către un model politic apropiat de agenda useristo-progresistă”
„Platforma asta nu-și propune să divizeze PNL în tabere, Platforma poate fi privită, din punctul meu de vedere, din două perspective. Prima ține de menținerea, de protejarea identității doctrinare a partidului, și anume liberalismul autentic. Cea de-a doua ține de modul excesiv de exercitare a conducerii de către Ilie Bolojan. Așa că în Partidul Național Liberal e mult a spune că există apartenență la o platformă sau la alta.
Un partid puternic nu se teme de o platformă de dialog. Un partid puternic nu se teme de idei diferite. Platforma asta liberal-conservatoare, practic, își propune să mențină partidul pe linia liberalismului clasic autentic, printr-un dialog intern și o dezbatere.
Partidul ăsta a fost consacrat de niște valori, niște principii care s-au definit. Din păcate, în momentul de față, există acest pericol al deplasării către un model politic mai apropiat de agenda useristo-progresistă. Și suntem mulți în PNL care nu ne dorim acest lucru. Așa că noi considerăm că vocea oricărui liberal poate fi auzită în această platformă de dialog.
„Mai e PNL vocea economiei de piață? O politică mult prea agresivă față de mediul privat”
E nevoie, și trebuie să o spunem clar, și cât se poate de răspicat, de mult mai multă libertate economică. Exercițiul ăsta al guvernării, din păcate, a adus Partidul Național Liberal la o politică mult prea agresivă și restrictivă a PNL-ului față de mediul privat. Nu ne mai dorim atâtea bariere. Sau, de exemplu, mai suntem noi liberalii, de exemplu, vocea economiei de piață? Pentru că avem această pretenție că îi reprezentăm pe investitori, pe cei din zona privată.
E nevoie, de exemplu, ca Partidul Național Liberal să fie asociat în percepția publică cu suprataxarea? Este drept pentru Partidul Național Liberal să fim identificați cu intervenționismul ăsta excesiv, cu suprareglementarea specifică, de altfel, USR-ului, mai degrabă?”, a declarat șeful filialei PNL Sector 4 pentru Cotidianul.
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Alin Tișe, fondatorul platformei: „Cei care azi au confiscat PNL vorbind de lupta cu PSD, până mai ieri au candidat pe liste cu PSD”
„Platforma este inițiată de mine pentru orice membru PNL care consideră că trebuie acest partid să se regăsească pe calea dreaptă, așa cum este statutul lui. Reformarea lui și așezarea lui pe criterii de performanță.
Eu am reformat administrația publică în Cluj în mod real, nimeni în țară nu a făcut asta. Rezultatele electorale trebuie să conteze în partid, nu promovarea de nonvalori electorale, fără voturi în spate. Ce s-a întâmplat acum…
Despre asta este vorba, foarte simplu. Nu mă interesează nicio tabără și nicio persoană. Vorbesc de principii și crez! Eu am făcut asta în toată cariera mea politică. De aceea sunt împăcat cu mine.
Partidul acesta aparține în egală măsură mie, cât și celorlalți colegi. Spre deosebire de alți colegi care au candidat cu USL sau susținuți de PSD, eu am fost printre puținii PNL-iști din țară care niciodată, dar niciodată, nu am făcut înțelegeri cu PSD. Ci m-am luptat electoral permanent.
Ca atare, cei care azi au confiscat PNL vorbind de lupta cu PSD, până mai ieri au candidat pe liste cu PSD, au fost susținuți și de PSD. Eu nu! Așa că această regăsire a PNL în interior, pe principiile și valorile lui statutare, este o chestiune firească”, a spus Alin Tișe în discuția cu Cotidianul.
Platforma liberal-conservatoare a disidenților din PNL are Manifest și grup pe Facebook
Liberalii care pun la cale acest proiect au și un manifest al Platformei Conservatoare.
„Platforma Conservatoare este un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul Partidului Național Liberal, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești. Ea nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului.”
Liberalii anti-Bolojan admit că statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne.
„Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare.”
Disidenții susțin că PNL traversează un moment de răscruce. „Partidul se află în fața unui risc real de îndepărtare de tradiția sa liberal-conservatoare și de diluare a identității sale doctrinare. O cultură politică bazată pe conformism, intoleranță față de opiniile diferite și marginalizarea vocilor critice ar afecta nu doar viața internă a partidului, ci și capacitatea sa de a reprezenta autentic electoratul de dreapta.
Omul doi din PNL, replică pentru „puciști”
Dan Motreanu a publicat un mesaj pe Facebook în care se întreabă ce rost are această platformă când PNL are deja la bază doctrina liberal-conservatoare.
„În primul rând, PNL nu trebuie să „redescopere” liberal-conservatorismul. Acesta este deja consacrat prin documentul programatic „Modernizare cu Rădăcini”, adoptat de Congresul PNL în 2025 și votat inclusiv de cei care astăzi se autointitulează liberali-conservatori, apoi reconfirmat la Congresul din 2026, congres la care, în mod ironic, au ales să lipsească.
A propune astăzi o platformă liberal-conservatoare într-un partid care și-a asumat oficial această doctrină este ca și cum ai propune amenajarea unui lac în Marea Neagră. Sună spectaculos, dar este greu de înțeles ce aduce, în mod concret, nou”, a scris secretarul general al partidului.
Surse din PNL specializate pe domeniul juridic au declarat pentru Cotidianul că această platformă nu poate exista, nu poate avea statut oficial, fiindcă ar fi trebuit validată la Congres. Nu e decât „un grup pe Facebook”, au adăugat acestea.
4 comentarii
SA PLECE PD-L ul la soros cum vor SI SA LASE IN PACE PNL-ul !
Vor adera viitoarele roza toare traseiste catre partidul mama al acestei specii – psd
Infestare institutionala de penali fara precedent in istoria Romaniei.
Cum cine va adera?:)))Homarii PNL condusi de penalul Thuma