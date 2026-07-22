Noi restricții pentru rușii care au fugit din țară. Legea va permite confiscarea bunurilor care aparțin criticilor Kremlinului

Duma de Stat a Rusiei a adoptat încă un proiect de lege care restricționează drepturile rușilor care au emigrat în străinătate, critici ai politicii Kremlinului și ai invadării Ucrainei.

Sub pretextul introducerii unor restricții pentru persoanele „care se sustrag pedepselor” sunt confiscate, de fapt, bunurile persoanelor care au criticat invazia rusească în Ucraina, iar apoi au părăsit țara pentru a scăpa de acuzațiile motivate politic.

Documentul se aplică cetățenilor acuzați de „discreditarea” armatei, încălcarea integrității teritoriale a țării, precum și în temeiul articolelor referitoare la „agenți străini” și „organizații indezirabile”, scrie Ukrainska Pravda.

Parchetul General va publica pe site-ul său oficial un registru public al persoanelor supuse acestor restricții.

Restricții, interdicții și confiscări

Printre interdicții se află cea de a obține pașaport străin sau cea de a depune cereri de renunțare la cetățenie și de a utiliza portalul „Gosuslugi” („servicii de stat”).

Acesta este o platformă care le permite cetățenilor, rezidenților și unor organizații să interacționeze cu instituțiile statului prin internet.

Dar cea mai usturătoare interdicție este, de departe, cea de a gestiona bani și proprietăți în Rusia.

Accesul la veniturile obținute în Rusia va fi, de asemenea, interzis. În schimb, banii vor fi transferați în conturi speciale la care deținătorii lor reali nu au acces.

Misiunile diplomatice vor înceta să le ofere asistență juridică rușilor din străinătate și vor refuza majoritatea serviciilor consulare și notariale.

Singurele excepții sunt verificarea supraviețuirii unei persoane și verificarea semnăturii pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Proiectul de lege a fost adoptat în ultimele zile ale actualei Dume de Stat. Acesta era în curs de examinare din decembrie 2025.

Rusia a adoptat anterior o lege care permite confiscarea bunurilor și proprietăților aparținând cetățenilor ruși care au fugit din țară și sunt acuzați de infracțiuni administrative motivate politic, inclusiv a celor de care Putin se consideră insultat.

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