O coincidență legată de tezaurele României

În artă se întâmplă coincidențe, dar în comerțul cu artă, nu. Sper că vor fi trași la răspundere cei care au decis ca tezaurul dacic al României să fie deplasat în Olanda la muzeul Drents din Assen, pentru expoziția “Dacia! Regatul aurului și argintului”. Obiectele de tezaur urmau să revină acasă peste două zile. Ca să vezi coincidență! “Hoții” au detonat cu explozibil singurul zid exterior al muzeului și au plecat cu patru dintre cele mai importante obiecte expuse. Mai conta că erau “securizate” în vitrine și “asigurate conform regulamentului”?! Unii se bucură că România va putea primi o sumă importantă de la asigurator! Cu asta vom rămâne! Niște bani ca să-i toace guvernul Ciolacu. Oare înțeleg slugoii care ne conduc ce înseamnă tezaur? Valoarea obiectelor era inestimabilă pentru România! Vom afla vreodată ce s-a întâmplat cu adevărat? Cine a permis participarea la această expoziție? Ministerul Culturii prin madam Turcan? Toată lumea sare pe Ministerul de Externe care nu a reacționat destul de viguros… Uitați-vă la noul ministru! Vi se pare a fi vreun macho? A aterizat din Austria în mijlocul acestui nou scandal. Trebuie să scoată lemnele din focul stârnit pe tăcute de madam Turcan.

Coincidență: pe 5 februarie 2025, casa de licitații Christie’s din New York pune în vânzare capodopera “Sfântul Sebastian”, semnată de El Greco. Atașez fișa lotului ca să vedeți că această lucrare face parte din Colecția Coroanei României din care au dispărut 42 de tablouri. Soarta acestui tezaur nu a fost lămurită nici până astăzi. Au dispărut sau nu tablourile odată cu plecarea regelui Mihai la nunta reginei Elisabeta în toamna anului 1947? S-a întâmplat asta cu acordul guvernului Petru Groza sau nu? România poate fi jefuită în multe feluri.

Detalii

DOMÉNIKOS THEOTOKÓPOULOS, CALLED EL GRECO (CRETE 1541-1614 TOLEDO)

Saint Sebastian

ulei pe panza, un oval

35 1⁄2 x 27 3⁄4 in. (90.2 ^ 70.5 cm.)

Estimat

USD 7 000 000- USD 9 000 000

Provenienta

(Posibil) din atelierul artistului, Toledo, la momentul morții acestuia si inclus in inventarierile post-mortem din 12 aprilie si 7 iulie 1614 si prin moștenire de fiul sau, (posibil) Jorge Manuel Theotocopuli (1578-1631), Toledo, inclus in inventarul din 7 august 1621,

Regele Carol I de România (1839-1914), Palatul Cotroceni, București 1898, plasat moștenire instituției Coroana Romaniaei de Regele Carol I prin testamentul din 14 si 26 februarie 1899. Proprietate a Coroanei României, București 1914-1947,

Proprietate transferata Regelui Mihai I (1921-2017), 11-12 noiembrie 1947, cu acordul guvernului României si vândut in 1976 prin Wildenstein & Co. la New York pana când, prin Giraud Pissaro Ségalot actualului proprietar, in 2010.

Așa cum scria poetul Octavian Goga :

“Munții noștri aur poartă,

Noi cerșim din poartă în poartă!”