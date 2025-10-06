Șoc în Franța. Premierul a demisionat

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a demisionat la doar trei săptămâni de la numirea sa, o evoluție surprinzătoare care provoacă un cutremur politic la Paris.
Conform unui anunț de la Palatul Elysee, Lecornu, un apropiat al lui Emmanuel Macron, și-a prezentat demisia luni dimineață, la doar câteva ore după ce anunțase componența noului său cabinet.
Decizia sa a venit după ce aliații de dreapta s-au retras din coaliția de guvernare, făcând imposibilă continuarea guvernului său.
@KnighT
ne-am lamurit cu toate predictiile fratilor tai cu IQ=160…
mai sunt si alti cititori in stele nu numai in calculatoare…
ragazul…e una Juno care nu stiu de invarte printre stele, dar daca o simbolizeaza pe Hera…apoi vom vedea, greu o strunea Zeus=Jupiter…
era de multi anticipat ca vin schimbari majore, chiar alegeri prezidentiale…e doar inceputul dominoul se misca…
Caderea Frantei in disolutie statala a inceput odatat cu Revolutia Franceza de la 1789. Care nu a fost data de francezi, aceasta fiind prima revolutie colorata implantata pe Continentul European. Cei care au investit banii in aceasta revolutie sunt si cei care au gandit-o in folosul lor. Lovitura de Stat din 1989 se aseamana perfect cu Revolutia Franceza de acum 200 de ani. Restu-s povesti de adormit #rezistentii si copiii de gradinita.
Vorba lui Radu Banciu: „Nimeni.Absolut NIMENI nu mai poate salva Franta”.
Tu iti pierzi vremea cu Banciu inloc sa produci bani si apoi te plangi ca nu-ti vin ajutoare ?
Cine poate face echipa cu un (editat) ca Macron?
Lecornu demisionează în -ore- 😉, înainte ca RN și LFI să-l spulbere cu moțiune de cenzură.
Macron acceptă imediat câștigând 2-4 săptămâni pentru un nou premier. Blochează umilința publică, păstrează aura de „Jupiter” și pregătește terenul pentru o coaliție 🤫
Lecornu semnează OK-ul rachetelor SCALP pentru Kiev, înainte de a pleca premeditat.
Încă se așteaptă o schimbare? Naiv întreb 😅
De ce shoc, si-a bagat degetele in priza si i s-a ridicat parul pe cap ? Vine altul, imediat, cu un prosop pe bratul stang si zice: serviti ceva ?
in Franta a inceput „culesul”…sa speram ca si la noi pana de Ziua Recoltei de alta data ca in capitalism nu se mai face agricultura ci doar campii electrice…
PS nu se refera la campul electric ci la fotovoltaice…pline de apa de ploaie ca fara soare fac ”nani”…