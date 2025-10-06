Șoc în Franța. Premierul a demisionat

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a demisionat la doar trei săptămâni de la numirea sa, o evoluție surprinzătoare care provoacă un cutremur politic la Paris.

Conform unui anunț de la Palatul Elysee, Lecornu, un apropiat al lui Emmanuel Macron, și-a prezentat demisia luni dimineață, la doar câteva ore după ce anunțase componența noului său cabinet.

Decizia sa a venit după ce aliații de dreapta s-au retras din coaliția de guvernare, făcând imposibilă continuarea guvernului său.