Messi a provenit dintr-o familie în care avut parte de multă armonie și de doi părinți care i-au creat liniște și un cadru propice pentru a merge fără nicio urmă de stres pe drumul său.

În familia lui Yamal lucrurile stau complet diferit. Mama este cea care a făcut toate eforturile pentru a-și crește copiii, pentru că tatăl, Mounir Nasraoui, nu a fost tocmai cel mai bun exemplu de urmat în viață de către fiul său.

Acum nu mai are grija zilei de mâine datorită lui Lamine, care îl întreține cu tot ce trebuie. Mounir are prostul obicei de a ieși des în decor cu ceea ce face sau ceea ce spune. Recent s-a luat de tinerii din ziua de azi pentru că nu vor să muncească, de parcă el s-ar fi spetit toată viața.

Deși grija zilei de mâine s-a dus prin bunăvoința lui Lamine, tatăl său consideră o mândrie să dezvăluie ce ocupație selectă are și acum:

„La fel ca acum, când merg pe străzi, și urăsc să o spun, obișnuiam să caut de lucru în construcții și nu era niciun loc de muncă. Dar acum, dacă te duci să cauți de lucru, îți dau de lucru, dar tinerii nu vor să muncească.

Ceea ce trebuie să facem este să-i încurajăm să muncească și să fie fie cineva, să depună un efort. Vor câștiga, va veni momentul să câștige. Însă dacă stau degeaba pierd tot timpul.

Sunt mulți care spun prostii. De exemplu, de ce nu muncesc, de ce trăiesc pe seama fiului meu… Ei bine, da, oameni buni. Mulțumesc, fiule, voi fi mereu recunoscător. Voi trăi pe seama ta.

„Fiul meu nu trebuie să mă ducă la un azil de bătrâni, pot totuși să lucrez. Eu colectez toate cutiile de carton din Barcelona și le vând cu 8 cenți pe kilogram”.