Șofer din Suceava, reținut pentru tentativă de omor după ce a urmărit și a lovit intenționat cu mașina un copil pe trotinetă

Derularea incidentului și urmărirea în trafic

Totul a început în seara de marți, 21 iulie, în jurul orei 19.00, când Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin numărul de urgență 112 cu privire la producerea unui accident rutier în urma căruia un minor a fost lovit de o mașină, iar șoferul a părăsit locul faptei. Echipele operative ajunse la fața locului au demarat imediat cercetările, au verificat camerele de supraveghere și au luat declarații de la martori.

Investigațiile au scos la iveală un scenariu extrem de grav. Șoferul unei Dacia Spring, identificat în persoana lui Cristian Munteanu, profesor la Școala Populară de Arte „Ion Irimescu” Suceava, în vârstă de 51 de ani, ar fi fost deranjat în trafic de minorul pe trotinetă, care se presupune că i-ar fi făcut semne obscene. Înfuriat, bărbatul a pornit în urmărirea adolescentului pe o distanță de aproximativ doi kilometri, pe strada Tătărașii Noi și ulterior pe strada Madrid din municipiul Suceava. Pe strada Madrid, șoferul a acroșat intenționat trotineta cu partea lateral-stânga a autoturismului, proiectându-l pe minor pe carosabil, notează monitorulsv.ro.

Agresiunea fizică și măsurile luate de anchetatori

Comportamentul violent nu s-a oprit odată cu impactul rutier. Imediat după ce băiatul a căzut pe asfalt, șoferul a coborât din mașină și i-a aplicat o lovitură fizică.

Din fericire, victima a scăpat cu leziuni relativ ușoare care au necesitat doar între două și patru zile de îngrijiri medicale, minorul fiind transportat la spitalul județean cu contuzii la membrele superioare și inferioare.

Cu toate acestea, faptul că autoturismul a fost utilizat drept armă a schimbat complet încadrarea juridică a faptei în tentativă de omor.

Polițiștii l-au identificat rapid pe suspect și au indisponibilizat autoturismul Dacia, care a fost supus unor examinări criminalistice amănunțite.

În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Suceava.

Miercuri, 22 iulie, inculpatul urmează să fie prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive privative de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor și lovire și alte violențe.

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