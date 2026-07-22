Șofer din Suceava, reținut pentru tentativă de omor după ce a urmărit și a lovit intenționat cu mașina un copil pe trotinetă

Derularea incidentului și urmărirea în trafic
Totul a început în seara de marți, 21 iulie, în jurul orei 19.00, când Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin numărul de urgență 112 cu privire la producerea unui accident rutier în urma căruia un minor a fost lovit de o mașină, iar șoferul a părăsit locul faptei. Echipele operative ajunse la fața locului au demarat imediat cercetările, au verificat camerele de supraveghere și au luat declarații de la martori.
Investigațiile au scos la iveală un scenariu extrem de grav. Șoferul unei Dacia Spring, identificat în persoana lui Cristian Munteanu, profesor la Școala Populară de Arte „Ion Irimescu” Suceava, în vârstă de 51 de ani, ar fi fost deranjat în trafic de minorul pe trotinetă, care se presupune că i-ar fi făcut semne obscene. Înfuriat, bărbatul a pornit în urmărirea adolescentului pe o distanță de aproximativ doi kilometri, pe strada Tătărașii Noi și ulterior pe strada Madrid din municipiul Suceava. Pe strada Madrid, șoferul a acroșat intenționat trotineta cu partea lateral-stânga a autoturismului, proiectându-l pe minor pe carosabil, notează monitorulsv.ro.
Agresiunea fizică și măsurile luate de anchetatori
Comportamentul violent nu s-a oprit odată cu impactul rutier. Imediat după ce băiatul a căzut pe asfalt, șoferul a coborât din mașină și i-a aplicat o lovitură fizică.
Din fericire, victima a scăpat cu leziuni relativ ușoare care au necesitat doar între două și patru zile de îngrijiri medicale, minorul fiind transportat la spitalul județean cu contuzii la membrele superioare și inferioare.
Cu toate acestea, faptul că autoturismul a fost utilizat drept armă a schimbat complet încadrarea juridică a faptei în tentativă de omor.
Polițiștii l-au identificat rapid pe suspect și au indisponibilizat autoturismul Dacia, care a fost supus unor examinări criminalistice amănunțite.
În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Suceava.
Miercuri, 22 iulie, inculpatul urmează să fie prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava, cu propunerea de luare a unei măsuri preventive privative de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor și lovire și alte violențe.
5 comentarii
Revenind la Discuții cu Rost.
A. IO NICIODATĂ NU mă las anrgenat în Provocări, InDiferent de CINE și CUM. ACUM 11 Ani eram în Tenul de Constanța București, pe 19 Sepembrie 2015. O GașcăTRIMISĂ, în Cap cu
Loviluționarul DIDE „Mișto Colivă, Nasol Moment” M-A PROVCAT vizibil, Tot Drumul. Ba chiar aveau PUBLIC, la debut Normal, APOI s-au devoalat și ei ca eventuali MARTORI Deavorabili MIE. CUM plecam la WC, cum ăncepeau să ÎNJURE Cocalar, special că Soția era în Compartiment. Se gratulau reciproc cu Titlurile date de Iliescu , Secretar de Stat, Ministru, etc.CUM mă ridicam în Picioare și aveam cam 80 de kg, cum Tchockul Mic. SE VEDEA că și EI, Golanii Năimiți aveau Greșui să execute Ordinul MĂRȘAV al Javrelor COMANDITARE.
Deci, am făcut BINE că NU am intrat în Jocul LOR JEGOS Moral. Ăi DREANJA și că aveam Bilet la ClasaI, și că aveam Valize Aspectuoase, Ca PENSIONARI.
B. Dar NICI să creezi în Bătaie de JOC COCALARĂ – la Ordin STRĂIN- în România, TEROAREA UNORA duintrte MINORITARI, estulDeFoarteMulți la Adresa ROMÂNILOR- Români, NU numai Cetâțeni Români. Penru că TUPEULși Aparentța FIZICĂ a Mamei Derbedeului erau Specifice …
Ca om matur nu ar fi trebuit sa se coboare la mintea unui copil, dar o lectie de acest fel nu le strica viitorilor infractori si derbedei.
Vinovata este legea actuala care a inoculat in capul minorilor ca sunt intangibili si ca nu poti riposta ptr ca vei fi arestat.
Nu este corect cum a procedat individul, dar un lucru este clar: educați-vă plozii atât pe plan comportamental, cât și pe linie de educație rutieră! Ce vârstă avea copilul și ce măsuri s-au luat împotriva părinților iresponsabili?
„Poate a zis copilul ceva, poate a injurat …” Citat din Basescu dupa ce a lovit naprasnic peste fata cu dosul mainii un copil de vreo 10 ani. Unul dintre dobi care i-au luat apararea lui Basescu, pentru fals cinematografic, scrie in gazeta voastra. Inca o data, la romani „bataia este rupta din Rai”, adica credinta in inexistent.
Un copil este totusi un COPIL iar aceasta „corectie” CRIMINALA de-al lovi cu masina pe minor, TREBUIE condamnat ca atare !