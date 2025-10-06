Sorin Cârțu s-a dezlănțuit după FCSB – Universitatea Craiova 

FCSB – Universitatea Craiova a fost un meci foarte tensionat, arbitrat de Istvan Kovacs, adică de cel mai bun cavaler al fluierului din România, dar care a fost dirijat efectiv de VAR în deciziile cruciale ale partidei. A câștigat FCSB cu 1-0, gol Tănase din penalty, care ulterior avea să rateze o a doua lovitură de la 11 metri.

Distanța dintre cele două echipe a rămas mare, 11 puncte penru olteni, care însă nu mai sunt primii în clasament, cedând Rapidului fotoliul de lider. Craiova a jucat bine în prima repriză, în a doua a părut confuză, incapabilă să revină în joc și al doilea cartonaș galben, implicit eliminarea lui Cicâldău, a însemnat începutul sfârșitului.

Meciul însă a oferit trei situații dificile pentru Istvan Kovacs, care a luat de fiecare dată alte decizii decât avea apoi să revinâ după atenționările din camera VAR. A dictat penalty la o cădere a lui Tănase, pentru a reveni apoi, a lăsat jocul să continue la duelul Stoian – Screciu, nevăzând faultul în careu făcut de oltean și a lăsat jocul să meargă la o fază la care Florin Ștefan a lovit mingea cu mâna în cădere. La ultimele două, după ce a mers la monitor, a arătat punctul cu var.

Directorul sportiv al oaspeților, Sorin Cârțu, face praf arbitrajul, dar mai ales intervențiile VAR, sugerând o conspirație. El supune atenției faptul că omul din camera VAR, arbitrul din camera VAR, locuiește în Voluntari și că tot el a generat acordarea unui alt penalty pentru FCSB la meciul cu U Cluj. Cârțu a fost ca un uragan la FANATIK SUPER LIGA:

„Hai să nu insistăm pe acel penalty ratat. Bă, dar la faza aia, cu golul lor, e fault la David Matei. Peste tot în lume, am văzut că s-au întors fazele. Că toate golurile se verifică, toate fazele se verifică. E clar că e scos de pe direcția lui de alergare. După fault se ajunge la penalty. Costreie știu că a fost la VAR. El e șeful, când joacă FCSB el e întotdeauna șeful. E și el din Voluntari, e aproape acolo, normal. Nu fac nicio legătură. Am spus așa. Eu când fac legătură se strâng de gât, se sufocă unii, vorbesc pe nas.

Hai să ne interesăm. Mie mi-a spus cineva, un prieten foarte bun de-al lui Anghel Iordănescu, nu-i dau numele că nu are rost. Mi-a spus de data trecută, de la meciul trecut, că stă în Voluntari. Costreie a fost și la meciul cu U Cluj, atunci când le-a dat penalty, tot el. În momentul în care te prezinți la un meci, tu ca echipă, Universitatea Craiova, și afli că tot ăsta e acolo. Joci și cu puțină reținere. La noi întotdeauna sunt amplificate.

Păi, ce, acum vă prindeți de treaba asta? Sunt foarte tari cei de la FCSB, nu tari. Păi noi dacă ridicăm mingea la fileu, cum să nu te execute? Eu niciodată nu vorbesc aiurea. Când știu ceva eu spun. La fotbal mă contrazic cu toată lumea pentru că știu fenomenul ăsta. Nu mă iau cu alte domenii. La fotbal merg până în pânzele albe. Am peste 50 de ani de fotbal, cunosc și eu, îmi dau seama, nu sunt atât de prost.

Îl simt imediat pe un arbitru dacă are o afecțiune pentru o echipă. Băi, Istvane, tu ești cel mai tare arbitru, recunosc, e foarte bun, cum vii tu în minutul 5 să zici că e penalty? Ai meciuri tari unde nu greșești și aici…L-au anunțat imediat că a dat cu piciorul în minge și se face de râs”