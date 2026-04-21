Șoșoacă, mesaj pentru PSD, USR și Bolojan: Nu mă mai sunați!

„În atenția lui Bolojan, PNL, PSD, USR, UDMR, presei șpăguite de putere: S.O.S. România nu negociază cu trădătorii României și ai românilor! Nu votează cu trădătorii neamului românesc!”, a scris Șoșoacă pe Facebook.

Europarlamentara a făcut un apel către reprezentanții partidelor din Coaliție: să se lase păgubași în încercările de a negocia cu SOS România.

„Nu mă mai sunați, nu îmi mai sunați parlamentarii!”, a scris Șoșoască.

Șefa SOS România le-a transmis și o „urare” certăreților din Coaliție.

„Nu vă urez decât să vă dea Dumnezeu înmiit răul pe care l-ați făcut poporului român!”

Surse politice au declarat pentru Cotidianul că liberalii au purtat discuții cu George Simion, Dan Dungaciu și europarlamentarii AUR. Aceleași surse adaugă faptul că liberalii au cerut sprijinul AUR pentru un guvern minoritar.

Contactat pentru un punct de vedere, Petrișor Peiu a declarat că este este „exclus” ca astfel de discuții să fi avut loc. Și Dan Dungaciu a negat informațiile.

Totuși, George Simion a anunțat că e gata însă de negocieri dacă vreo tabără parlamentară îi ajută să treacă trei proiecte cruciale.

„Dacă vor accepta, ori unii, ori alții, ca aceste trei legi să fie votate, după aceea putem discuta despre altceva.”

PSD a decis să-i tragă preșul de sub picioare premierului Ilie Bolojan. La „momentul adevărului”, referendumul care a semănat mai mult cu un congres, social-democrații au plecat de lângă prim-ministru. Înaintea ședinței, PNL și USR anunțau la unison că dacă PSD ia o astfel de decizie, Coaliția se rupe.

PSD are două variante după acestă decizie, conform liderilor săi. Fie guvernare în Coaliția actuală, dar fără Bolojan, fie opoziție. Liderii social-democrați au exclus, declarativ, un guvern cu forțe suveraniste sau susținerea unui executiv minoritar. PSD n-a vrut însă să nege posibilitatea unor alegeri anticipate.

În declarațiile de după decizia PSD, PNL a confirmat că nu mai vrea guvernare cu social-democrații. Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a prezentat cele două opțiuni de pe masa liberalilor: guvern minoritar în jurul lui Ilie Bolojan, fără PSD, sau opoziție.

Președintele USR Dominic Fritz a declarat după vot că toți miniștrii USR vor fi la serviciu ziua următoare. USR nu renunță la premierul Bolojan.