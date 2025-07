Speranțe. Medaliatul cu aur la Chimie vrea în România

Poate mai avem vreo șansă la un viitor mai bun. Un elev român medaliat cu aur la Olimpiada Internaţională de Chimie – IChO 2025 spune că nu are de gând să părăsească România ci să studieze aici medicina.

„Doresc să studiez medicina în Bucureşti, aş prefera să rămân în România, pentru că îmi place această ţară, îmi văd un viitor aici, sunt multe oportunităţi şi aş vrea să le explorez”, a spus Matei Ursăchescu.

Elev al Colegiului Naţional „B.P. Hasdeu” din Buzău, Matei Ursăchescu a obţinut medalia de aur la competiția care a reunit aproximativ 1000 de participanţi din 92 de ţări.

„Eu sunt clasa a XI-a, mă aflu la a doua participare, după ce anul trecut în Arabia Saudită am obţinut medalia de bronz, anul acesta în Emiratele Arabe Unite, în Dubai, perioada 5-14 iulie, am obţinut medalia de aur. Subiectele clar au fost dificile, o dificultate care creşte de la an, la an. Au fost două probe, una practică, una teoretică, ambele durând cinci ore. La proba practică, am avut trei probleme pe care a trebuit să le rezolvăm destul de repede, am reuşit şi asta clar mi-a oferit un avantaj competitiv, iar la proba teoretică am avut nouă probleme, de la chimie analitică, la chimie organică şi anorganică. A fost un volum mare de lucru, dar am reuşit să abordez toate problemele şi am obţinut un punctaj foarte bun”, a declarat pentru AGERPRES olimpicul internaţional Matei Ursăchescu.

Patru medalii pentru România

La Olimpiada Internaţională de Chimie, România a obţinut patru medalii, una de aur, două de argint şi una de bronz.

„Patru medalii pentru România la Olimpiada Internaţională de Chimie – IChO 2025: una de aur, două de argint şi una de bronz! Felicitări, Matei Ursăchescu – Colegiul Naţional ‘B.P. Haşdeu’ din Buzău, medalie de aur, Mihnea Alexe – Colegiul Naţional ‘Tudor Vianu’ din Bucureşti, medalie de argint, Ştefan Dumitrescu – Colegiul Naţional ‘Dr. Ioan Meşotă’ din Braşov, medalie de argint, Alexandru Băgăianu – Colegiul Naţional ‘Sfântul Sava’ din Bucureşti, medalie de bronz. Olimpiada Internaţională de Chimie (IChO) 2025 s-a desfăşurat în Dubai, Emiratele Arabe Unite, şi a reunit participanţi din 92 de ţări. Ţări observatoare: Ghana, Guinea şi Honduras. Lotul României a fost coordonat de profesorul Marius Andruh, vicepreşedinte al Academiei Române, alături de Mihaela Matache, conferenţiar dr. la Universitatea din Bucureşti, şi Daniela Bogdan, profesoară la Colegiul Naţional ‘Sfântul Sava’ din Bucureşti. Felicitări elevilor, profesorilor şi tuturor celor implicaţi în această reuşită excepţională!”, a transmis pe Facebook Ministerul Educaţiei.