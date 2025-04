Sprînceană și Ciolacu trag clopotele la americani

Cam cît îl duce mintea pe Ciolacu, cam atîta și face! S-a gîndit să încerce pe la o ușă din spate la Donald Trump. Nu cu o strategie, nu cu hotărîre de guvern sau cu o campanie, nu pe căi diplomatice și nu oficial, ci românește, cu papornița, cu un prieten, cu „ceva” de pe la noi. O fi și el om!

Și s-a bunghit premierul să-și tocmească doi trimiși speciali, primul un camionagiu cam hăhău din America, șef de coloană auto, cu un altul necunoscut, ținut la mare secret. Al doilea emisar al premierului este ascuns de teamă să nu-l înjure lumea, probabil tot de teapa Covrigarului. Nu m-ar mira ca între cei desemnați să poată fi un Becali, un Mitică Dragomir sau chiar Serghei Mizil, desemnați de Ciolacu să-l îndulcească pe Donald Trump cu un banc, cu un pește și-un „ce, dracu’, dom’ le,hai s-o punem!”. Se mai zice că acest al doilea trimis, ciolac peste pupăză, ar putea fi chiar și Romașcanu, prietenul și cărătorul lui de geantă și de undițe de la Academia de pescuit de pe lîngă Buzău. Omul s-ar mai plimba nițel. În nici un caz, nu poate fi unul mai de sus pentru că de cum se apropie de cineva mai cu studii, Ciolacu se-n limbă-n plimbă și-n cugetări.

Ce-i cu această găselniță de mahala? Să trimitem pe cineva la Washington care să repare ce-au stricat cu anularea alegerilor din decembrie! Un om sau doi care să dreagă ce-a răsturnat Klaus Iohannis, CCR cu SRI, CSAT ,Ciolacu și Ursula von der Leyen! Parcă am cădea din lac în puț! Am intrat cu bocancii într-un proces democratic și acum vrem să pudrăm consecințele catastrofale asupra imaginii și chiar asupra situației întregii țări cu doi papagali care să ciripească vorbe frumoase la urechea lui Donald Trump. Tare de tot, dar strategia pare mai degrabă una de gîscă proastă!

Auziți ce găselniță de mahalagiu sălășluiește în ideea chioambă a lui Ciolacu? Să meargă doi (că de era unul putea dormi la hotel fără să facă nimic!). Așa că se vor duce doi, unul cunoscut și unul secret (că unul toarnă ce-a făcut celălalt). Și să meargă la Washington și la Mar-a-Lago „să afle adevărul” (cugetare Ciolacu) cînd pe la noi adevărul ușilor închise pentru România pute pe toate drumurile și pe tot netul. Nu cumva să spună acolo ADEVĂRUL și ce mare nenorocire au făcut ai noștri (inclusiv Ciolacu!). Au dat-o în gard cu România și se chinuie să afle ce zic americanii despre noi și cum îi putem îmbrobodi ca s-o lase mai moale!

L-am văzut la tv pe trimisul-emisar camionagiu din SUA vorbind despre festivitatea la care participă la Mar-a-Lago și cum vrea să prezinte România, oferind un clopot special. În Dragoș Sprînceană, Marcel Ciolacu și-a ales un Mitică americanizat care să tragă clopotele în SUA. Vorbește parcă trîntește cratițe în cămară. Bombastic, umflat cu miros de grăsime pe scoarță. Fost admirator temporar al lui Călin Georgescu, bumbăcit la Realitatea Plus TV, Sprînceană a dat fuga la Antena3 și la Mihai Gîdea și era cît pe-aci să sară și la președinție. Se vedea de departe că omul amușină către fotoliul de la Cotroceni. Presupun că Gîdea l-a livrat lui Ciolacu pe post de expert și naș în SUA, luînd capitala americană și Mar-a-Lago drept bălți de pescuit niște oportunități. Și de-aia l-a desemnat pe cel care mai este ancorat în România prin celebrul Mihai Popescu, zis Mișu Pricopsitu de la Constanța, unul care a supt cît a putu pe vremea țărăniștilor și apoi s-a mutat pe Litoral la vămuit de proști și de șmecheri. Citiți în materialul din Cotidianul minidocumentarul Magdei Colgiu despre marele camionagiu ca să vedeți ce rădăcini solide, culturale, și ce inteligențe economice și academice are Dragoș Sprînceană în România și ce contacte diplomatice are și-n America. În afara schimbatului de roți de pe față pe spate și în cruce, Dragoș Sprînceană îl poate reprezenta cu cinste și pe Marcel Ciolacu, om de afaceri și revoluționar ajuns dintr-o mare greșeală a PSD în politica de vîrf a României.

Eu cred că pe mîna unor așa emisari, camionagii și pescari chiar riscăm să cădem de pe continent.

Post scriptum:

Pe lîngă marea strategie diplomatică de îmbrobodire a SUA cu ajutorul lui Sprînceană și cu mai nu știu cine, devenită publică exact în ziua în care Mircea Geoană șomează din greu, numai că dau de o altă decizie istorică a Guvernului, semnată de același premier-pescar. Se numește ”Decizie pentru constituirea, organizarea și funcționarea Grupului de lucru interministerial pentru reconstrucția Ucrainei”.

Ca să nu vă faceți iluzii, citez art 2: „Grupul de lucru este coordonat de Șeful cancelariei Prim Ministrului, în calitate de reprezentant special al Guvernului pentru reconstrucția Ucrainei”.

Ați înțeles? Avem și „guvern pentru reconstrucția Ucrainei”.