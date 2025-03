Supărare mare la Rapid după eșecul de la Sibiu: Trebuie trași de urechi ca și copiii care vin cu 4 de la școală!

S-a încheiat prima fază a SuperLigii, sezonul regulat. Următoarea va fi cea mai interesantă, pentru că se vor juca 10 etape în play-off, cu primele șase echipe și respectiv play-out-ul cu restul de formații. Pentru prima dată Rapid a reușit să obțină prezența în play-off și are mari speranțe la o cupă europeană, mai ales că e calificată și în sferturile de finală ale Cupei României, unde va da de echipa de divizia B Metalul Buzău.

Însă conducerea clubului și antrenorul Marius Șumudică și-ar fi dorit să încheie cu o victorie la Sibiu, în fața lui Hermannstadt, unde președinte e fostul rapidist Daniel Niculae și antrenor alt om legat ani de zile de Giulești ca jucător, Marius Măldărășanu. De aici a rezultat un neașteptat meci al orgoliilor, Daniel Niculae, alungat de Dan Șucu după scandalul materialelor pirothnice ale galeriei și Măldărășanu voind să nu piardă.

Nu numai că nu au pierdut, dar au jucat mult mai bine, cu mai multă ambiție și cu 40 de secunde înainte de încheierea celor opt minute de prelungiri au dat lovitura prin Neguț, care a profitat de o mare gafă a fundașului Ignat. Patronul Șucu a fost extrem de afectat iar Marius Șumudică, deși rezultatul nu influența cu nimic play-off-ul a tras cu mitraliera în proprii jucători la conferința de presă de după meci.

„Rapidul trebuie să revină în Europa. Ca să te bați la campionat, trebuie să construiești, să ai relații de joc. Noi am schimbat foarte mulți jucători în ultimul an. Primul pas este să încercăm să jucăm în Europa. Ori din campionat, ori din Cupă. Cu atitudinea asta nu ai cum să câștigi campionatul. Sper să se trezească jucătorii, dar și eu. Azi nu am dat fotbalului ce trebuia. Trebuie să înțelegem că nu suntem în excursie.

Sunt copiii mei, dar cand te întorci de la școală cu 4, trebuie trași de urechi. Nu se poate să nu ai pic de atitudine, să nu faci un dribling, să nu tragi la poartă. Îi felicit pentru că au ajuns în play-off, nu a fost ușor. Dar va trebui de acum încolo să ne schimbăm fața, în play-off întâlnești echipe puternice care nu te iartă”.