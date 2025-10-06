Supărare pentru liberali: ”Cehii s-au făcut de râs în fața Europei”

Andrej Babis se pregătește pentru revenirea la putere în Cehia, după mandatul din 2017-2021. Partidul său, ANO, a obținut 35% din voturi la alegerile legislative de la finalul săptămânii trecute, la distanță de coaliția care a condus țara până acum (23%). Presa cehă se concetrează nu neapărat pe revenirea lui Babis la putere, cât pe triumful la urne al partidului său.

Victoria ANO nu a fost o surpriză – era anunțată de sondaje de luni de zile. Ceea ce impresionat a fost proporția acestei victorii a partidului lui Babis. Și fostul premier a părut surprins de rezultatul de 35%, jurnaliștii remarcând că ”s-a bucurat ca un copil”. ”Este marea revenire a lui Andrej”, scrie publicația Lidovky, o revenire care are loc la un an și jumătate după înfrângerea lui Babis la alegerile prezidențiale, de către generalul Petr Pavel, fost comandant al Comitetului Militar NATO. Lidovky, o publicație care a aparținut până nu demult concernului Agrofert, controlat de Babis, a scris că fostul premier s-a adresat ambelor extreme ale spectrului politic pentru a obține acest rezultat bun, la o prezență de 69% la urne, cea mai mare de după 1998.

Marea provocare pentru Babis va fi formarea unei coaliții. ”Scenariul terorii” de care se temea presa liberală din Cehia – o alianță între ANO, partidul de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă și alianța ”Destul!”, din care fac parte și comuniștii – nu mai este posibil, pentru că cea din urmă alianță nu a reușit să depășească pragul electoral de 5%. Și Libertate și Democrație Directa a înregistrat un scor slab, 7,78%, sub ceea ce prevedeau sondajele și sub rezultatul de la precedentele alegeri.

Presa străină ”simplifică situația” și are tendința de a-l prezenta e Babis drept ”un trumpist gata sa întoarcă spatele Europei și să nu mai susțină Ucraina”, scrie publicația DNES, care sugerează în schimb că, ”deși victoria lui Babis nu este o veste bună pentru Bruxelles, el nu este totuși un Viktor Orban”.

DNES, un cotidian care a făcut și el parte din grupul Afrofert al lui Babis, scrie că ”fostul premier ceh a creat împreuna cu Viktor Orban grupul de dreapta naționalistă din Parlamntul European numit Patrioții Europei și s-a comparat deseori cu Orban, însă el este un politician pragmatic nu neapărat un ideolog sau un strateg profund eurosceptic”. ”Asta lasă loc interpretării că nu va exista neapărat o schimbare radicală în politica externă cehă”, scrie DNES. Babis a declarat de mai multe ori în campanie că nu intenționează să părăsească UE și NATO, ”pentru că nu este în interesul nostru”.

Presa liberala din Cehia nu vede lucrurile astfel. Publicația Forum 24 scrie că ”cehii s-au făcut de ras în fața Europei”. Acest site, creat în perioada în care Babis devenea premier pentru prima oara și era implicat în scandaluri legate de fraudă cu fonduri europene, scrie că ”Babis a câștigat alegerile. Toți europenii se întreabă cum se poate ca un oligarh urmărit în justiție și care a fost în trecut agent al serviciilor secrete comuniste este atât de popular în Cehia”. Forum 24 scrie că politicianul care se pregătește să redevină premier în Cehia este acuzat în mod constant de conflict de interese și este încă acuzat ca a fraudat subvențiile europene.

”Rezultatul alegerilor: bine ați venit în visul lui Babis”, scrie publicația Respekt. ”Cu ce față a lui Babis vom avea de-a face”, se întreabă săptămânalul liberal, care arată că partidele proeuropene au ”au fost înfrânte în mod logic, deoarece combinația dintre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, inflație, criza energiei și schimbările din ordinea mondiala au generat prea multe probleme pentru guvern”.

Poziția de pana acum a lui Babis, care a declarat că nu se va lăsa șantajat de eventualii parteneri de coaliție ar putea duce la un guvern minoritar care sa fie susținut de Libertate și Democrație Directa și de Partidul Automobiliștilor, o formațiune populista care a obținut aproape 7% din voturi (14 mandate) la prima sa participare la alegeri.