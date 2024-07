Superstarul lui Manchester City pleacă de lângă Guardiola

Una dintre marile mișcări de mercato din această vară este legată de formația care deține recordul de a câștiga patru ediții la rând titlu în Premier League. Este vorba despre Manchester, care se află foarte aproape de despărțirea unui jucător emblematic, vechi de aproape un deceniu la acest club. Vorbim aici despre play-maker-ul cetățenilor, internaționalul belgian (sau fostul internațional belgian, întrucât a declarat după Euro 2024 că se gândește serios la momentul retragerii), Kevin de Bruyne.

Acesta s-a înțeles cu conducerea clubului Al Ittihad din Arabia Saudită, unde antrenor a venit acum francezul Laurent Blanc și unde joacă Kante și Benzema. Cum De Bruyne mai are contract cu City până în 2025 urmează acum ca arabii să negocieze și cu clubul, dar se spune că Guardiola nu îi va face probleme, apreciind cât de mult a făcut belgianul pentru City în acești ani.

„Mai mai am un an de contract, așa că trebuie să mă gândesc la ce s-ar putea întâmpla”, declara el cotidianului belgian Het Laatste Nieuws: „Cel mai mare băiat al meu are acum opt ani și nu știe altceva decât Anglia. De asemenea, întreabă cât timp voi juca pentru City. Odată ce va veni momentul, va trebui să ne descurcăm într-un anumit fel”.

De Bruyne, 33 de ani, admitea totodată că „la vârsta mea trebuie să fii deschis la orice. Vorbim despre sume incredibile de bani în ceea ce ar putea fi sfârșitul carierei mele. Uneori trebuie să te gândești la asta.

Dacă joc acolo doi ani, voi putea câștiga o sumă incredibilă de bani. O sumă la care s-ar putea să nu ajung după 15 ani de fotbal în Europa. Trebuie să te gândești la ce ar putea însemna asta pentru viitorul tău. Am discutat asta și cu soția, este deschisă unei noi aventuri”.