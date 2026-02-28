SURSE Avem baroni și la USR. Limita de 10 ani pentru funcțiile de conducere a fost eliminată

Amendamentul a fost susținut de 13 filiale din țară.

De Rareș Mereuță
Foto: Facebook/ Ionuț Moșteanu

USR a votat, în Congresul de sâmbătă, eliminarea din statut a pragului de 10 ani pentru președinții de filiale județene și membrii Biroului (BN), spun surse din interiorul partidului pentru Cotidianul.

Până acum, statutul USR limita mandatul membrilor din Biroul Național deținut de aceeași persoană pe o perioadă de maximum 10 ani, potrivit art. 53 alin. (4).

Sursa: Statut USR

Totodată, art. 25 alin. (2) din statut prevedea și că funcția de președinte a unei filiale poate fi deținută de aceeași persoană pe o perioadă de maximum 10 ani.

Cotidianul a scris despre acest amendament vineri, 27 februarie – AICI

Ce prevede noua modificare de statut

Un amendament intrat în posesia Cotidianul și care a trecut de Congres prevede eliminarea art. 25 alin. (2) și introducerea sintagmei „similar pentru toate tipurile de funcții prevăzute în Statutul USR, cu excepția de președinte de filială județeană”.

Astfel, președinții de filială locală, dar și membrii din BN-ul USR, care au cumulat o vechime mai mare de 10 ani, pot să-și ocupe în continuare funcția.

Articolul din Statutul USR amenadat

Cele 13 filiale care au susținut aces amendamentul sunt: Brăila, Bacău, Satu Mare, Caraș, Giurgiu, Teleorman, Sectorul 1, Buzău, Alba, Bihor, Călărași, Hunedoara și Sălaj.

Cine împlinea 10 ani în funcție

Până în prezent, însă, niciunul dintre actualii membri ai BN nu vor împlini termenul de 10 ani în 2026. Abia în 2027, Ionuț Moșteanu, Clotilde Armand, Claudiu Năsui și Stelian Ion nu ar mai  fi putut ocupa un loc în BN-ul USR, dacă nu era votat acest amendament.

La Congresul de la Sibiu se va mai supune la vot și amendamentul propus de Claudiu Năsui și Cristina Prună privind limitarea numărului de mandate la două în toate funcțiile publice ale membrilor USR (parlamentari, primari, europarlamentari).

Potrivit unei analize realizate de Cotidianul, aproximativ 60% dintre parlamentarii USR n-ar mai putea candida în cazul în care acest amendament ar trece de Congres.

