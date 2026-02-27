SURSE Risc de baronizare în USR: un amendament elimină limita de 10 ani pentru funcțiile de conducere

În prezent, statutul USR limitează mandatul membrilor din Biroul Național deținut de aceeași persoană pe o perioadă de maximum 10 ani, potrivit art. 53 alin. (4).

Totodată, art. 25 alin. (2) din statut prevede că funcția de președinte a unei filiale poate fi deținută de aceeași persoană pe o perioadă de maximum 10 ani.

Amendamentul care limitează mandatele la două. Cine riscă să nu mai poată candida

Un amendament intrat în posesia Cotidianul prevede eliminarea art. 25 alin. (2) și introducerea sintagmei „similar pentru toate tipurile de funcții prevăzute în Statutul USR, cu excepția de președinte de filială județeană”.

Astfel, președinții de filială locală, dar și membrii din BN-ul USR, care au cumulat o vechime mai mare de 10 ani, ar putea să-și ocupe în continuare funcția, în cazul în care acest amendament ar trece de Congresul USR.

Cele 13 filiale care susțin amendamentul sunt: Brăila, Bacău, Satu Mare, Caraș, Giurgiu, Teleorman, Sectorul 1, Buzău, Alba, Bihor, Călărași, Hunedoara și Sălaj.

Congres USR la Sibiu

Până în prezent, însă, niciunul dintre actualii membri ai BN nu vor împlini termenul de 10 ani în 2026. Abia în 2027, Ionuț Moșteanu, Clotilde Armand, Claudiu Năsui și Stelian Ion nu ar mai putea ocupa un loc în BN-ul USR, pe forma actuală a statutului.

Sub sloganul „Viitorul, acum”, Congresul USR se desfășoară în perioada 27 februarie – 1 martie, la Sibiu. Congresul vizează exclusiv modificări statutare, urmând ca în vară să fie organizat un nou Congres care să ducă la o nouă conducere a USR, având în vedere că actuala componență a Biroului Național expiră în luna iulie.

„Astăzi începem congresul, avem 500 de delegaţi din toată ţara şi din diaspora care se întâlnesc aici, care au fost aleşi de filialele lor în ultimele săptămâni şi, într-adevăr, avem două mari teme. Astăzi o să dăm drumul la o nouă campanie USR care poartă titlul ”România 2036”, a spus vineri Dominic Fritz.

Amendament anti-baronizare al tandemului Prună-Năsui

La Congresul de la Sibiu se va mai supune la vot și amendamentul propus de Claudiu Năsui și Cristina Prună privind limitarea numărului de mandate la două în toate funcțiile publice ale membrilor USR (parlamentari, primari, europarlamentari).

Potrivit unei analize realizate de Cotidianul, aproximativ 60% dintre parlamentarii USR n-ar mai putea candida în cazul în care acest amendament ar trece de Congres.