SURSE Compromisul lui Ciucu. Omul de care atârnă majoritatea, numit într-o funcție-cheie la Sectorul 6

Ciprian Ciucu, edilul Capitalei, duce negocieri om cu om pentru a-și asigura majoritatea în Consiliul General. La ultima ședință, consilierii PSD, PUSL și AUR au lipsit în bloc, astfel ședința nu a putut să se țină din lipsă de cvorum.

Cotidianul a scris în exclusivitate pe 16 februarie că puterea lui Ciucu atârnă de consilierul PMP, Ștefan Florescu, care, potrivit unor surse, juca la două capete.

Doar că Ciucu a reușit să-l atragă de partea sa pe Florescu, care a fost răsplătit cu un post de administrator al fostului Sector păstorit de actualul edil general al Capitalei. Totul pentru a reuși să pună capăt piedicilor PSD, AUR și PUSL din Consiliul General.

Acum Ciucu are de partea sa 28 de consilieri generali de la PNL, USR, REPER, Forța Dreptei și PMP. De partea cealaltă a baricadei, PSD, AUR și PUSL însumează 27 de consilieri.

Cum arata raportul de forțe din CGMB

Din 55 de consilieri generali, situația stă în felul următor:

🔴 PSD – 16

🔴 PUSL – 6

🔴 AUR – 5

🔴 PNL – 7

🔴 USR – 12

🔴 Forța Dreptei – 2

🔴 PMP – 3

🔴 REPER – 4* – cu amendamentul că Georgiana Diță nu a depus jurământul după decesul consilierului Cezar Cobianu.

Cine este Ștefan Florescu

Președinte al „Fundației Din suflet, pentru suflet“, inactivă fiscal în prezent, potrivit Termene.ro, Ștefan Florescu și-a început cariera la umbra profesorului Dan Voiculescu în Partidul Conservator și a lui Cristian Popescu Piedone, ambii condamnați penal.

Între 2008-2010, Ștefan Florescu a fost consilierul personal al edilului Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, potrivit CV-ului său.

Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) susțin că Florescu s-a aflat în stare de „incompatibilitate” timp de trei ani, în perioada 24 iulie 2009 – 20 martie 2012, când a deținut simultan funcția de director al Administrației Piețelor din Sectorul 4, cea de administrator la trei societăți comerciale, dar și cea de președinte al filialei Partidului Conservator Sector 6.

După ce și-a dat demisia din funcția de director la Administrația Piețelor Sector 4, și-a dat demisia și din partidul mogulului media și a candidat fără succes pentru Primăria Sectorului 6 ca independent.

Și-a încercat norocul și la alegerile din 2016, tot ca independent, tot la Sectorul 6, și de această dată fără succes.

De la șeful Antenelor, la Băsescu și Nicușor Dan

În 2018 preia conducerea filialei Partidului Mișcarea Populară (PMP) Sector 6, partid ce îl avea drept locomotivă pe Traian Băsescu, funcție pe care o ocupă și astăzi.

Obține un loc de consilier local în Sectorul 6 în 2020 din partea PMP, pe timpul primului mandat de edil al lui Ciprian Ciucu.

Presa arată și legături controversate ale lui Ștefan Florescu cu lumea interlopă, de pildă. Potrivit News.ro, Răzvan Mironescu (PNL) îl acuza pe Florescu în 2016 că a trimis o coroană de flori la înmormântarea celebrului lider al lumii interlope, Fane Spoitoru.

Tot el spunea că Florescu ar fi încercat să corupă alegătorii atât la alegerile din 2012, cât și la cele din 2016, existând la acel moment și un dosar penal deschis de polițiștii Secției 25.

Director la Adminsitrația Străzilor

În 2022, în timpul mandatului lui Nicușor Dan, în urma negocierilor din Consiliul General, PMP îl propulsează în funcția de director general adjunct la Administrația Străzilor din subordinea Primăriei Capitalei. Instituția avea un buget de peste 150 de milioane de lei în acel an, potrivit HotNews.

Din funcția de director adjunct al Administrației Străzilor a obținut un venit anual de 130.978 lei, adică aproximativ 11.000 de lei lunar, potrivit declarației de avere.

În ultimii ani, Florescu s-a lipit de imaginea lui Nicușor Dan. Surse politice spun că era văzut de multe ori în preajma actualului președinte, fiind omul bun la toate, de la șofer la organizator de evenimente.

De altfel, și pe pagina sa de Facebook are postate numeroase poze cu președintele Nicușor Dan de la diferite evenimente.

Ștefan Florescu a reușit să obțină un mandat de consilier general din partea PMP la alegerile parțiale din 7 decembrie 2025.

Fără conturi, două Mercedesuri și patru facultăți

În ceea ce privește pregătirea profesională, Ștefan Florescu a terminat Facultatea de Științe ale Mișcării Sportului și Sănătății – Universitatea Bacău, cu masterat în Drept Comercial European – Universitatea Gheorghe Cristea București și masterat în Managementul Integrării Europene și Administrației Publice – Științe Politice, din cadrul Universității Lucian Blaga, Sibiu. Acesta este și absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Hyperion.

Acesta mai are cursuri la Colegiul Național de Apărare (CNAp), Institutul Diplomatic Român (IDR) și Institutul Național de Administrație (INA), notează HotNews.

Ștefan Florescu nu are niciun cont, potrivit declarației de avere depuse în noiembrie 2024 și aferentă anului fiscal 2023. În schimb, are două autoturisme marca Mercedes Benz, unul din 2013 și celălalt din 2014.

Are o casă de locuit în Capitală de 307,63 mp și un apartament de 32,87 mp, dar și două terenuri. Unul intravilan de 699,84 mp și un teren agricol de 144 mp, ambele în București.