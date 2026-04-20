SURSE PNL e bloc în jurul lui Bolojan. Lider: „PSD vrea să ne ia în groapă. Nu vreau să fiu brelocul PSD”

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, le-a transmis liberalilor, în ședința de la Modrogan, că PSD și-a creat un profil de partid în Opoziție, fiindcă sondajele arătau că își scapă electoratul din mână.

„Pe fondul sondajelor, în PSD se crea profil de opoziție. În primele luni, coaliția a funcționat acceptabil. Am avut niște termene foarte strânse, în raport cu Comisia Europeană, legat de prelungirea sau blocarea finanțării pe fonduri europene. Noi a trebuit să facem lucruri într-o logică inversă. În loc să reducem cheltuieli de la stat, am fost puși în situația să începem invers. Lucru care a fost discutat în coaliții, în ședințe, acceptat de toată lumea.

Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor, se crea treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate. Acest lucru s-a accelerat puternic spre final de an. Au apărut discuțiile. Cred că PSD a încercat să își recupereze electoratul. Se pare că nu a reușit. Pare că, din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%.”

Bolojan le-a vorbit celor din PNL că a fost „un plan al colegilor din PSD prin care au încercat să fugă de răspundere”

„Erau frecvent situații în care la coaliție decideam de comun acord, fără scandal, dar tot ce pleca pe surse era total diferit. Au avut un comportament de amânare, obstrucționare a lucrurilor care nu sunau bine. Discuțiile pe reforma administrației au început în toamna anului trecut, s-au propus soluții peste soluții, au apărut probleme. În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte. Nu a fost foarte comod să împingi aceste lucruri, dar toate deciziile luate, de la creștere TVA, au fost luate de comun acord, după discuții în coaliție”, a argumentat Bolojan în interior.

Bolojan, către liderii PNL: Strategia PSD. Calcule politice pentru alegerile din 2028

„Ne taie capacitatea de a rămâne reprezentativi în 2028” Ilie Bolojan a mai spus că PSD a avut o strategie mincinoasă, de a declara „că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii”.

Bolojan le-a mai zis membrilor de partid că PSD și-a făcut proiecțiile politice pentru alegerile locale din 2028.

„PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne și să acționeze politic. Era evident că cel puțin o astfel de poziție era una care pentru mine, cel puțin, ca președinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 și de a mai aduna voturi de la cetățeni care să vadă în noi o speranță de modernizare”, a spus premierul.

„Am acționat ca un premier al României, al coaliției, nu al unui partid. Asta a însemnat să nu dau satisfacție. Altfel, coaliția ar fi ajuns la disoluție și tensiuni mai repede”, a mai motivat Ilie Bolojan.

Ciucu: „PSD vrea să ne ia în groapă. Nu vreau să fiu brelocul PSD”

Și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a avut un discurs acid la adresa colegilor din PSD. Ciucu a spus că social-democrații „se duc în cap”. Ciucu a atras atenția că și pentru PNL există același risc.

„PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi. PSD nu mai e ce a fost. Se duce în cap. Și noi suntem un partid clasic, ne paște acest pericol. Ce vom face în următoarele luni va influența viitorul partidului. Mai sunt doar doi ani. Eu prefer să fiu cu conștiința împăcată că am luat decizia corectă să ducem generația mai departe.

Prefer să fiu un partid major, într-o alianță cu partide mai mici, decât să fiu brelocul PSD. Era cât pe ce să fim partidul mai mic. Dacă Ilie Bolojan nu făcea turul de forță pe care l-a făcut, luam mai puține procente decât USR. Nu noi am aruncat România în criză. Trebuie să ne recuperăm sufletul.

Ciucu a mai spus că nu liberalii au început cu atacurile, ci eu au încasat și chiar au dat dovadă „de prea mult bun simț”.

În final, Ciucu a specificat că sunt două opțiuni pentru partid: „de a ne regăsi drumul de liberali sau a accepta rolul de al doilea partid”.

„Fiecare a fost liber să se exprime în acest partid. Noi ne-am regăsit sufletul. Veți fi chemați să vă exprimați direcția dorită: partid mic sau oricare altă variantă care să ne facă să nu mai fim ridicoli. Nu noi am început. Nu i-am atacat, am încasat, am dat dovadă de prea mult bun simț chiar. Lucrurile sunt foarte clare. Două opțiuni: de a ne regăsi drumul de liberali sau a accepta rolul de al doilea partid.”