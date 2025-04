Tânăr om de știință, dezmembrat și băgat într-o valiză

Crimă șocantă. Cadavrul dezmembrat al unui om de știință italian a fost găsit într-o valiză în Columbia, relatează The Telegraph.

Victima este Alessandro Coatti, în vârstă de 42 de ani. Era fost angajat al Royal Society of Biology din Marea Britanie.

Sosise în Columbia pe 3 aprilie și a dispărut a doua zi. Călătorea prin America de Sud și făcea voluntariat în Ecuador după ce părăsise Royal Society of Biology la finalul anului trecut,

Potrivit martorilor, bărbatul era interesat de zona muntoasă Minca, unde dorea să studieze specii locale. Când nu s-a întors la hotel, prietenii săi au alertat autoritățile. A doua zi, polițiștii au descoperit valiza cu trupul său, lipsindu-i trunchiul, care este încă căutat.

Reprezentanții Royal Society of Biology au transmis un mesaj în care l-au descriis ca fiind „un om de știință pasionat și devotat, care și-a adus o contribuție importantă în domeniul științelor animale”.

Autoritatile locale din Columbia oferă o recompensă de 50 de milioane de pesos columbieni (aproximativ 11.630 de euro) pentru informații care duc la prinderea criminalului/criminalilor.

Orrore per la morte in Colombia del biologo molecolare Alessandro Coatti. Il ricercatore italiano è stato ucciso, fatto a pezzi e abbandonato in una valigia a Santa Marta, dove si trovava in vacanza pic.twitter.com/vQoBdov9Sm

— Tg3 (@Tg3web) April 8, 2025