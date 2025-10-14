Țară, țară, vrem ostași?

Săptămâna trecută, am aflat de la generalul Gheorghiță Vlad, șeful Armatei Române, că armata pe care o conduce este pregătită să reziste unui eventual atac al Rusiei.
Șeful Armatei a precizat că, deși scenariul unui atac direct al Federației Ruse asupra unui stat membru NATO este „puțin probabil”, acesta nu poate fi exclus din planurile militare. În acest caz, șeful Armatei a comparat capacitatea de rezistență a României cu cea demonstrată de Ucraina, afirmând că țara noastră poate fi la fel de eficientă în a rezista agresiunii rusești.
În oglindă cu opinia optimistă a șefului Armatei române, trebuie să punem opinia populației dat fiind că un sondaj, realizat în perioada 6-10 octombrie 2025, arată neîncrederea românilor în capacitatea Armatei Române de a face față unui eventual atac al Rusiei, 49% dintre aceștia considerând că armata nu ar rezista nici măcar 48 de ore, până când, teoretic, ar veni NATO să ne salveze!
În ceea ce privește pericolul ca România să fie atacată de Rusia, aici, opinia șefului Armatei Române pare a fi împărtășită de populație, doar o treime dintre români considerând că acest risc este mare sau foarte mare, iar 58% apreciază că pericolul este mic sau foarte mic.
Șeful Armatei române mai garantează și că România va oferi asistență completă Republicii Moldova, în cazul unei invazii militare din partea Rusiei, afirmând că „România are instrumentele politice, militare și de altă natură astfel încât să sprijine Republica Moldova și populația, cetățenii din Republica Moldova și nu în ultimă instanță, sau mai ales, cetățenii români din Republica Moldova”.
Conform sondajului menționat, vedem că aici populația din România are o percepție diferită cu privire la un eventual sprijin militar al Republicii Moldova, în eventualitatea unui atac al Rusiei, doar 28% dintre cei chestionați considerând că România ar trebui să trimită trupe, în timp ce 55% se opun categoric.
De ce este important să vedem în oglindă declarațiile șefului Armatei române cu percepția populației legate de aceleași subiecte? Pentru că însuși generalul Gheorghiță Vlad susține că o armată eficientă poate exista doar dacă populația pregătită pentru apărare! Adică nu este suficient să cumpărăm sisteme PATRIOT, avioane F16 sau tancuri Abrams dacă nu are cine să le mânuiască!
Și aici apare nevoia ca populația să susțină direcțiile de acțiune politico-militară asumate de decidenți, în cazul nostru șeful Armatei române! Pentru că tot generalul Gheorghiță Vlad este cel care declară că un element cheie în funcționarea Armatei române sunt efectivele de rezerviști, soluția adoptată nefiind reintroducerea serviciului militar obligatoriu (48 la sută dintre români opunându-se acestei idei) ci introducerea serviciul militar voluntar pentru tinerii între 18 și 35 de ani, indiferent de gen.
Faptul că acești rezervisti trebuie să fie de acord cu direcțiile de acțiune politico-militară ale decidenților stă la baza motivației acestora de a fi disponibili pentru mobilizare în situatii de urgență (cum ar fi trimiterea acestora să-i apere pe cetățenii români din Republica Moldova sau să-și apere propria țară în cazul unei invazii militare rusești)!
Pentru că nu ar fi bine să ne bazăm pe acei tineri pentru care motivația sunt banii sau spiritul de aventură, dat fiind faptul că MApN vrea să atingă pragul de 120000 de rezerviști pregătiți în caz de război, iar Armata română a reușit ca, în ultimii doi ani, să adune doar 3.000 de rezerviști voluntari sub stindardul său!
Prof univ dr Cristian Barna este Training Manager la Intelligene4ALL, profesor invitat la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca și Universitatea București și fost prorector și coordonator de doctorat al Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul din București. Cristian Barna este doctor în sociologie, iar domeniile sale de expertiză sunt sociologia aplicată, studii de informații și securitate, geopolitică, organizații de securitate, criminalitate organizată și studii de terorism.
