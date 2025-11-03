Țară UE vrea să-și evalueze tinerii pentru serviciu militar

Șeful unei armate europene insistă pentru verificarea medicală a tinerilor. Astfel, ar afla pe cine s-ar putea baza.

De Rami Cristescu
Liderul forțelor armate germane, Carsten Breuer, și-ar dori un control medical al tinerilor, astfel încât să vadă câți ar fi apți pentru a efectua un stagiu militar.

Într-un interviu pentru RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), Breuer refuză categoric ideea unei loterii prin care tinerii să fie aleși pentru un stagiu militar obligatoriu. El crede că există suficienți doritori pentru un stagiu voluntar.

Totuși, Breuer vrea evaluarea medicală a tinerilor. El crede că aceste teste ar fi esențiale pentru a știi cine este apt să-și apere țara, în caz că se va ajunge vreodată la asta.

În august, Germania a reintrodus stagiul militar obligatoriu, prin care încearcă să-și mărească baza de militari în rezervă. Fiecare proaspăt major primește un formular. Pentru bărbați, completarea este obligatorie, în timp ce pentru femei este voluntară. Chestionarul încearcă să afle interesul fiecărui tânăr pentru armată. Cei pe care statul îi vede interesați sunt chemați la examinare, explică DW.

Discuția vine în contextul numărului redus de soldați germani. Armata nemților are doar undeva la 180.000 de soldați, insuficient pentru a-și îndeplini obligațiile din NATO.

