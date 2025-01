Țeapă cu case și terenuri

Polițiștii din Giurgiu fac cercetări într-un dosar de înșelăciune, după ce au fost înregistrate mai multe plângeri cu privire la vânzarea unor imobile de către o persoană care nu ar fi fost adevăratul proprietar.

”La nivelul Serviciului de Investigații Criminale (…) se află în lucru un dosar penal în care sunt reunite mai multe plângeri privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu cu privire la vânzarea mai multor locuințe pe raza municipiului Giurgiu în care cumpărătorii ar fi fost duși în eroare să cumpere de la o persoană care nu ar fi adevăratul proprietar”, se precizează într-un comunicat de presă transmis sâmbătă de IPJ Giurgiu.

Anterior au apărut în spațiul public informații că un bărbat a înșelat câteva zeci de persoane să cumpere garsoniere sau terenuri în municipiul Giurgiu, iar cumpărătorii, care ar fi fost atrași de prețurile mai mici decât cele ale pieței, au efectuat tranzacțiile după care nu au mai putut contacta așa-zisul proprietar.

Peste 30 de oameni ar fi plătit avansul pentru o garsonieră într-un bloc, fără să se întrebe de ce sunt vândute sub preţul pieţei, adică 13.000 de euro pentru o locuinţă de 26 de metri pătrați.

„El, în 2023, a luat numai de la mine și de la câțiva prieteni peste 100.000 de euro. Am încercat cu el în toate felurile și am văzut că nu are niciun fel de gând să dea banii înapoi”, a relatat un păgubit.

„Într-una din situații a solicitat 5.000 de euro pentru un teren situat în intravilanul municipiului, un teren de aproape 600 de metri pătrați. O sumă infimă, zic eu. Oamenii au fost încântați de ofertă. Cea mai mare activitate a avut-o în cursul anului trecut, în primăvară. Cred că a promis toate garsonierele din blocul respectiv”, a declarat avocata Angelica David pentru Observator.

„Aș spune ca oamenii să fie mai atenți la dezvoltator. Poți să faci un antecontract, poți să îl ai, poți să dai în judecată, poți să câștigi procesul și să iei… ce? Dacă omul nu are lichidități și nu are ce să își dea, e plecat din țară și banii sunt deja cheltuiți?”, a precizat Cristi Priză, agent imobiliar.