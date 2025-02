Tocmai Anca Alexandrescu cu Nordis?

Realizatoarea Realitatea Tv, Anca Alexandrescu, ar fi mers în străinătate în sejururi plătire de firma Nordis, potrivit unei investigații Recorder.

Jurnaliștii susțin că au intrat în posesia unui raport al ANAF potrivit căruia Anca Alexandrescu a călătorit, în 2023, alături de cei doi copii în Italia și Austria, sejururile fiind plătite de o companie deținută de Vladimir Ciorbă, acționar principal al Nordis și de fosta șefă a Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, Laura Vicol.

Cele două sejururi în străinătate de care ar fi beneficiat Anca Alexandrescu prin Nordis Travel au costat aproximativ 5.500 de euro.

Anca Alexandrescu a negat acuzațiile și a postat, pe Facebook, un mesaj la care a postat comentarii și Laura Vicol. Cele două au copilărit împreună.

„I-am explicat domnului respectiv ca mi am platit acele excursii si ca nu pastrez facturi din 2023, dar am din 2024 pentru ca antamasem prin aceeasi agentie o vacanta de Revelion care s-a anulat! Dealtfel si Revelionul din 2023 tot prin acea companie l-am facut, in Oman, impreuna cu Andrei Badin si Dian Popescu alaturi de familiile noastre. M-a somat domnul respectiv sa produc probe!😂😂😂 I-am explicat ca nu e procuror si ca nu am de ce sa ma justific”, a scris Anca Alexandrescu, pe Facebook

A revenit apoi cu un nou mesaj în care avertizează că se va „ocupa” de ANAF.

„Cand ne deranjeaza cineva, il executam! Este a doua oara cand sunt invocate documente ANAF in presa in legatura cu numele meu! Va trebui sa ma ocup curand de ANAF! Nu am vazut insa niciun inscris oficial care sa ateste afirmatiile celor de la Recorder. Doar niste tabele care pot fi facute de oricine”, a scris, pe Facebook, Anca Alexandrescu.