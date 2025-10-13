Trump, despre războiul din Gaza: ”S-a terminat. Înțelegi?”

Israelienii și palestinienii se pregătesc pentru eliberarea iminentă a ultimilor ostatici din Gaza și a sute de prizonieri palestinieni. Donald Trump, așteptat în Israel luni dimineața, vrea să întâlnească familiile ostaticilor și asigură că „războiul s -a terminat”.

Președintele Donald Trump va efectua o vizita de doar trei ore și jumătate în Israel, unde se va întâlni cu premierul Benjamin Netanyahu și va ține un discurs în fața Knessetului. ”Trump era foarte încrezător când s-a urcat pe Air Force One pentru călătoria sa în Orientul Mijlociu”, notează Al-Jazeera. El a spus că este „extrem de încrezător că încetarea focului va fi respectat în prima fază a planului său de pace în 20 de puncte”. „El a afirmat că nu există nicio garanție scrisă din partea multor parteneri”, dar părea să „sugereze că personalitatea lui este suficient de puternică pentru a-i convinge să ia măsurile necesare pentru a implementa încetarea focului și restul planului de pace”, continuă Al-Jazeera.

Trump a insistat că războiul s -a „terminat”, răspunzându-i la un jurnalist care a spus ca „Netanyahu nu a mers până acolo încât să spună că războiul împotriva lui Hamas s-a terminat”, relatează Deutsche Welle. „Războiul s -a terminat”, a spus el de două ori. „Bine? Înțelegi asta?”, a spus Trump

Premierul ministru israelian Benjamin Netanyahu a fost huiduit de mulțime, sâmbătă seara de oamenii adunați în Piața Ostaticilor la Tel Aviv, când a vorbit la televiziune despre „o seară plină de emoție, o seară de lacrimi, o seară de bucurie, pentru că mâine copiii noștri se vor întoarce la granița lor”.

„Israelienii și palestinienii așteaptă cu ușurare și euforie schimbul de ostatici și prizonieri” programat pentru luni dimineață, scrie New York Times. În conformitate cu acordul de încetare a focului impus beligeranților de Statele Unite, Hamas trebuie să elibereze cei douăzeci de ostatici vii pe care încă mai deține înainte de ora locală 12, în schimbul a aproximativ 2.000 de prizonieri palestinieni, dintre care „zeci execută pedepse pe viață pentru atacuri ucigătoare împotriva israelienilor”, scrie NY Times. „De ambele părți este un sentiment de ușurare amestecat cu exaltare, după doi ani de război devastator”.

Sunt incertitudini cu privire la aducerea rămășițelor ostaticilor care au murit. Potrivit Ierusalim Post, ostaticii vor fi predați Crucii Roșii în mai multe locații, inclusiv Gaza și Khan Younes. „Ostaticii vii în stare stabilă vor fi transferați de la Crucea Roșie la Forțele Speciale IDF, apoi la baza REIM, apoi la trei spitale”, specifică titlul israelian. Cei care sunt „în pericol medical imediat” vor fi transportați în aer în centrele medicale. Soarta rămășițelor ostaticilor care au murit în timpul detenției lor este mai complexă, pentru că Hamas nu a reușit să le localizeze pe toate. Unele vor fi predate luni, dar IDF nu a putut da o cifră precisă și „se așteaptă ca această etapă a procesului să se extindă pe parcursul mai multor zile, sau chiar mai mult”, notează publicația israeliană.

Haaretz este mai nuanțat și observă că rămân multe provocări. „Războiul pare să se termine, dar nimic nu ne permite să concluzionăm că Israelul a obținut o victorie totală asupra Hamasului”. Dacă este „puțin probabil” ca grupul armat „să recapete controlul total asupra fâșiei Gaza”, el este „încă capabil să împiedice stabilirea altei autorități”, pentru că „știe să insufle frica”.