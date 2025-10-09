Trump îl gonește pe Messi din Chicago!

13 octombrie ar fi trebuit să fie data la care stadionul Soldier Field din Chicago să găzduiască meciul amical dintre campioana mondială Argentina și reprezentativa statului Puerto Rico. Dar, ca urmare a amplelor proteste declanșate î n Chicago î mpotriva politicii antiimigrație a președintelui SUA, Donald Trump, locația a devenit foarte nesigură.

În consecință, meciul nu se va mai juca la Chicago, ci o zi mai târziu într-o altă locație, pe Chase Stadium din Fort Lauderdale, adică acasă la Messi, pentru că aici dispută partidele de pe teren propriu echipa sa de club, Inter Miami, patronată de David Beckham.

În această săptămână, administrația Trump a autorizat trimiterea trupelor din Garda Națională în statul Illinois după mai multe săptămâni de tensiuni politice între Casa Albă, primăria din Chicago și guvernatorul din Illinois, J.B. Pritzker.

Luni, statul Illinois și orașul Chicago au intentat un proces pentru a bloca intenția administrației Trump de a trimite trupe din Garda Națională în Chicago. Au existat încăierări între protestatari și agenți federali cu privire la politicile de imigrare ale lui Donald Trump, însă acestea au avut loc în orașul Broadview, la aproximativ 30 de minute de Soldier Field. Protestele pașnice continuă însă în Chicago.

FIFA este îngrijorată de situația din SUA, principala gazdă a turneului final al CM vara viitoare, de relațiile acestora cu vecinii Mexic și Canada, și ele țări gazdă dar și de faptul că turneul final ar putea fi un bun prilej pentru contestatarii lui Trump de a organiza noi acțiuni de stradă.