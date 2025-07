Trump: India și Rusia sunt niște ”economii moarte”

UE, Japonia și Coreea de Sud sunt marile economii care au capitulat în fața amenințărilor administrației Trump cu majorarea tarifelor vamale și au încheiat acorduri comerciale avantajoase pentru partea americană. India este o mare economie care nu a cedat încă în fața Washingtonului.

Donald Trump a reacționat pe rețeaua Truth Social, unde a scris că ”India este o economie moartă” și că SUA fac puține afaceri cu această țară. În aceeași categorie a ”economiilor moarte” a fost inclusă și Rusia. India poate fi vizată de sancțiuni secundare dure din partea SUA, dacă va continua să facă afaceri cu Rusia după data de 8 august, noul termen stabilit de SUA pentru ajungerea la un acord de pace între Rusia și Ucraina.

”Nu-mi pasă ce face India cu Rusia. Din partea mea, pot să-și distrugă împreună economiile lor moarte. Am făcut foarte puține afaceri cu India, tarifele lor sunt prea mari, printre cele mai mari din lume. La fel, Rusia și SUA nu fac afaceri împreună. Haideți să lăsăm lucrurile așa și să-i spunem lui Medvedev, fostul președinte ratat al Rusiei, care crede că încă este președinte, să fie atent la cum vorbește. Intră pe un teren periculos”, a scris Trump, pe 31 iulie.

Cu o zi înainte, Trump a anunțat că India va avea tarife vamale de 25% în SUA, la care se vor adăuga penalizări, totul începând de pe 1 august. El a criticat legăturile apropiate dintre Moscova și New Delhi în timpul războiului din Ucraina, spunând că ”nu este bine”. ”Și-au cumpărat majoritatea echipamentului militar din Rusia și sunt cei mai mari cumpărători de energie rusă, împreună cu China, într-o perioadă în care toată lumea vrea ca Rusia să înceteze să mai ucidă în Ucraina – nimic din toate astea nu este bine! De aceea, India va plăti o taxă de 25%, plus o penalizare, pentru cele de mai sus, începând cu 1 august”, a scris Trump.

Negocierile dintre India și SUA continua și se poate ajunge la un acord până la termenul fixat de președintele SUA. Dar anunțul făcut de Trump a produs mari daune relației cu India (membru al grupului BRICS care contestă dominația americană, dar, pe de altă parte, membru al Dialogului Cvadrilateral de Securitate QUAD – alături de SUA, Australia și Japonia – care este socotit un embrion pentru un ”NATO asiatic” care să se opună Chinei. Analiștii economici arată că, pe termen scurt, tarifele anunțate de Trump pentru India nu vor avea un impact sever asupra economiei indiene. Mai grav pentru guvernul de la New Delhi ar fi refuzul SUA de a oferi si mai multe permise de muncă pentru indieni sau chiar restrângerea numărului acestora.

Vicepreședintele JD Vance a efectuat o vizită în India în luna aprilie, când a declarat că cele două state au o relație reciproc avantajoasă. Impunerea unor tarife și presiunile asupra guvernului indian pot duce însă la degradarea relației dintre Donald Trump și premierul Narendra Modi, și el un politician vulcanic și naționalist. Un semnal negativ a fost recenta primire la Washington a ministrului Apărării din Pakistan (care poate fi considerat liderul de facto al țării, armata având o influență mare în politică), la puțin timp după scurta confruntare militară dintre India și Pakistan.

India este o putere regională cu ambiții globale, a cărei afirmare este împiedicată de relația tensionată cu China, inclusiv confruntări în Himalaya și transformarea lentă a Pakistanului într-un avanpost chinez. Ministrul de Externe al Indiei a declarat că India nu este de partea nimănui, că India nu trebuie să aleagă vreo tabără și că trebuie să urmărească mereu propriile interese. În loc să adopte o mentalitate de „sfere de influență”, frecvent întâlnită în alte state, New Delhi promovează o perspectivă globală. Viziunea guvernului Modi ”Lumea ca o familie” și ”India prieten al lumii” reflectă această poziție.

India are nevoie de Rusia pentru rezista în fața Chinei, dar are nevoie și de Statele Unite pentru a-și păstra poziția de lider regional în fața Pakistanului sprijinit de China. Pe de altă parte, Beijingul are nevoie de Vladimir Putin pentru a combate interesele americane. Deocamdată, echilibrul oferit de Rusia în relația indo-chineză îi face să ezite pe oficialii indieni.

Din perspectiva Indiei, China va fi mare câștigător de pe urma războiului dintre Rusia și Ucraina, context în care relația de echilibrare cu Rusia devine și mai importantă. Alternativa este o relație mai apropiată cu SUA, dar cu riscul creșterii ostilității chineze și a Rusiei. India este în fața unei alegeri, iar ultimaturile lui Trump par să favorizeze o orientare asiatică a Indiei: fie New Delhi își folosește conexiunile Occidentale realizate cu ajutorul parteneriatelor cu SUA, Australia, Japonia și Quad, pentru a obține statutul de putere regională dominantă, fie se alătură unei facțiuni multilaterale conduse de China sub egida Organizației de Cooperare de Shanghai sau BRICS? Încercarea SUA de a face presiuni asupra Indiei și apoi de a pedepsi această economie pentru că nu s-a supus și a o trata ca pe un rival poate să destabilizeze un proces de tranziție în ordinea globală care este deja haotic.