Trump vrea să salveze America schimbând alegerile

În discursul său adresat națiunii, pe 16 iulie, presedintele Donald Trump a acuzat China pentru sustragerea a zeci de milioane de date electorale și acuză comunitatea de informații că a mușamalizat amploarea acestor breșe cibernetice în timpul scrutinului din 2020. Dar Donald Trump s-a concentrat si asupra asupra sistemului electoral din America. El și-a anunțat intenția de a-l reforma și a cerut din nou Congresului să adopte ”reforma drepturilor electorale” propusă de el – ”Legea Save America”.

Ce prevede legea ”Save America”

”Save America” este un proiect pentru sporirea securității alegerilor în Statele Unite, susțin republicanii aflați la guvernare. Criticii consideră însă că acesta nu reprezintă un mijloc necesar de combatere a fraudelor electorale și avertizează că ar putea îngreuna participarea la vot a unor alegători eligibili.

Proiectul prevede că americanii vor trebui să se identifice cu un document de identitate valabil și să facă dovada cetățeniei atunci când se înscriu pe listele electorale. Potrivit inițiativei, votul prin corespondență ar urma să fie permis doar în cazuri excepționale, precum boală, dizabilitate, serviciu militar sau deplasări. Buletinele de vot care ajung după termenul stabilit nu vor mai fi luate în calcul.

De asemenea, statele – responsabile de organizarea alegerilor – ar urma să fie obligate să elimine din registrele electorale persoanele care nu au drept de vot. Potrivit lui Trump, măsurile ar avea scopul de a garanta că doar cetățenii americani participă la alegeri. El prezintă proiectul drept un pas către o mai mare securitate electorală, un control sporit și consolidarea încrederii în integritatea alegerilor. Casa Albă subliniază că alte țări au reguli mai stricte privind verificarea identității alegătorilor sau votul prin corespondență.

Alte democrații au reguli mai stricte

Din perspectivă europeană, Trump pare să aibă dreptate. Statele Unite nu mai aplică în prezent măsuri de protecție electorală de bază și necesare, folosite de națiuni moderne și dezvoltate, dar și de unele state aflate încă în dezvoltare, arată Casa Albă. India și Brazilia, de exemplu, leagă identificarea alegătorilor de baze de date biometrice, în timp ce Statele Unite se bazează în mare parte pe declarația pe propria răspundere privind cetățenia.

În procesul de numărare a voturilor, Germania și Canada impun utilizarea buletinelor de vot pe hârtie, numărate public de oficiali locali. Sistemul ar multe metode diferite de vot, ceae ce poate genera probleme legate de trasabilitatea și securitatea buletinelor de vot. Danemarca și Suedia limitează votul prin corespondență la persoanele care nu pot vota personal și nu numără buletinele sosite după termen. Multe alegeri americane permit vot prin corespondență la scară largă, iar unele autorități acceptă buletine fără ștampilă poștală sau primite mult după ziua alegerilor.

Reguli locale și controverse federale

Unele state americane acceptă votul pe baza unor documente de identitate expirate, în limita unui interval de timp stabilit. Sunt state care accepta documente de identitate lipsite de fotografie. Cetățenia este o condiție pentru votul la alegerile federale, însă SUA nu au un registru federal al cetățenilor. La înscrierea în registrul alegerilor se solicită o declarație, sub sancțiunea legii, că cetățeanul îndeplinește condițiile pentru exercitarea acestui drept. Pentru verificare, statele americane folosesc baze de date disparate și declarații ale alegătorilor. Având în vedere acest sistem complicat și descentralizat, legea Save America, poate elimina de pe listele electorale cetățeni cu drept de vot, până în momentul în care aceștia ar dobândi actele de identitate necesare.

De ce sistemul electoral american este diferit

Associated Press explică diferența fundamentală. SUA nu au un sistem electoral național unic, ci unul fragmentat între peste 10.000 de jurisdicții locale, fiecare cu reguli proprii privind identificarea, numărarea și votul prin corespondență. Totul pleacă de la Constituția SUA, care arată că statele au autoritatea de a stabili ”data, locul și modul”. Președintele Trump a declarat că Departamentul Securității Interne a identificat 278.000 de cazuri în care non-cetățeni erau înscriși pentru a vot la alegerile federale. Pe de altă parte, scrie Reuters, studiile independente arată că rareori cei fără cetățenie votează. Doar 0,04% dintre alegătorii înscriși verificați de o organizație bipartizană nu erau cetățeni americani.

Criticii avertizează asupra restrângerii accesului la vot

Criticii legii Save America, inclusiv unii membri ai Partidului Republican, avertizează că aceasta ar putea crea obstacole pentru alegătorii eligibili. Persoane care nu pot prezenta rapid documentele cerute – precum femei căsătorite cu nume diferite față de certificatul de naștere sau cetățeni fără acces imediat la acte de identitate – ar putea fi excluse de la înregistrare. Oponenții susțin că legea răspunde unei probleme greu de demonstrat, deoarece votul non-cetățenilor este deja interzis, iar cazurile confirmate sunt rare.

O lege adoptată în Cameră, dar blocată în Senat

Legea Save America a trecut, în aprilie, de Camera Reprezentanților. A ”trădat” un singur congresmen democrat. În Senat, situația este mai dificilă. Sunt necesare 60 de voturi pentru, iar republicanii dețin 50 de voturi, plus votul vicepreședintelui SUA. Liderul republican al Camerei Reprezentanților a încercat să-i dea o mână de ajutor lui Trump. A trimis Save America în Senat cuplată cu o lege cu care nu are legătură, privind finanțarea Departamentului de Stat. Chiar și în această variantă, trecerea legii de Senat este considerată improbabilă.