Turcan, îngrijorată. De la tranșa a 3-a, până 6…

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a vorbit despre fondurile europene la B1 TV și a avertizat că „suntem cu tranșa a 3-a în așteptare, în condițiile în care deja lucrurile trebuiau să meargă până la tranșa 6”.

Liberala a spus că „în privința fondurilor europene și a banilor din PNRR” este „îngrijorată”.

„Evaluarea miniștrilor o face primul ministru. Nu mă apuc eu acum să comentez performanța ministerială a colegilor mei, dar în privința fondurilor europene și a banilor din PNRR sunt îngrijorată. Sunt un om care am conceput prima variantă a Planului Național de Redresare și Reziliență, am beneficiat de măsuri din acest program de obținere a fondurilor europene atunci când eram ministrul Muncii și am lucrat pe partea de Minister al Muncii și recalcularea pensiilor n-ar fi fost posibilă dacă nu o includeam ca obligație pentru orice persoană vine în fruntea Ministerului Muncii sau prim-ministru sau dacă nu băgam în format electronic toate dosarele de pensii”, a declarat Raluca Turcan.

„Acest program național de redresare și reziliență, de obținere a fondurilor, a fost o mană cerească pentru România și constatăm acum că suntem cu tranșa a 3-a în așteptare, în condițiile în care deja lucrurile trebuiau să meargă până la tranșa 6. Și eu sunt beneficiar pe Ministerul Culturii, de data aceasta, și încercăm să ținem pasul, și tragem, inclusiv pe componenta de investiții care este mai complicat de realizat”, a continuat ministrul Culturii.

„Aici ar trebui o evaluare rapidă pe situația legată de fondurile atrase de la Uniunea Europeană prin PNRR. Pentru că sunt o oportunitate pentru România. Dacă pierdem acești bani, care vin pentru proiecte care nu au posibilitatea finanțării în situații obișnuite, ratăm un moment de dezvoltare pentru țară și pentru o viață a oamenilor mai bună. Cred cu tărie că, indiferent cum îl cheamă și de la ce partid este premierul sau ministrul fondurilor europene, românii trebuie să primească o explicație de ce în momentul de față cu fondurile europene suntem într-o asemenea întârziere”, a mai spus Raluca Turcan.